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Eseguito un arresto a Ramacca (Catania), dove un uomo è stato sorpreso mentre appiccava un incendio per smaltire rifiuti della propria azienda. L’operazione è stata condotta dagli agenti del Distaccamento di Polizia Stradale di Caltagirone, che hanno agito per tutelare la sicurezza pubblica e l’ambiente.

L’intervento della Polizia Stradale

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’intervento si inserisce nell’ambito delle attività di vigilanza intensificate su tutto il territorio provinciale, con particolare attenzione alle aree rurali e alle strade statali più trafficate, per prevenire episodi di illegalità e garantire la sicurezza dei cittadini e degli utenti della strada.

Nei giorni scorsi, durante un servizio di pattugliamento nella zona del Calatino, gli agenti del Distaccamento di Polizia Stradale di Caltagirone hanno notato una densa colonna di fumo nero provenire da un’area agricola situata lungo la statale 417, nel territorio di Ramacca. Il fumo era così intenso da ridurre sensibilmente la visibilità sulla strada, creando un pericolo concreto per i conducenti in transito.

Il sopralluogo e la scoperta dell’incendio

Gli agenti hanno raggiunto il fondo agricolo, delimitato da una recinzione, dove hanno trovato diversi materiali accatastati e dati alle fiamme poco prima. Durante le operazioni di spegnimento, i poliziotti hanno notato la presenza di un uomo che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi rapidamente. L’uomo è stato però raggiunto e fermato per essere identificato.

Una volta domato l’incendio, i poliziotti hanno accertato che era stato proprio l’uomo, affittuario del fondo agricolo, ad aver appiccato il fuoco con l’intento di smaltire in modo illecito alcuni cumuli di rifiuti prodotti dalla sua azienda. Le verifiche effettuate sul posto hanno permesso di individuare tre distinti focolai, composti da materiale plastico (come contenitori di grandi dimensioni e tubi d’irrigazione), materiale legnoso e residui di lavorazione.

Impatto ambientale e rischi per la salute

Sebbene i prodotti in plastica bruciati non siano classificati come “rifiuti pericolosi”, la combustione ha generato fumi intensi e residui inquinanti, potenzialmente nocivi per l’ambiente e la salute pubblica, a causa delle sostanze tossiche rilasciate nell’aria. L’episodio ha quindi rappresentato un grave caso di smaltimento illecito di rifiuti e di incendio non autorizzato.

Alla luce delle evidenti violazioni della normativa ambientale, l’uomo è stato arrestato dagli agenti della Polizia Stradale. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, mentre l’area interessata dall’incendio è stata posta sotto sequestro.

IPA