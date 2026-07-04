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È di tre fermati e danni ingenti il bilancio dell’incendio doloso che ha colpito via Amendola a Bologna nella notte del 3 luglio. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, le indagini hanno portato all’individuazione di tre cittadini tunisini sospettati di aver appiccato il fuoco a un materasso, causando un vasto rogo che ha coinvolto 13 motorini, 3 biciclette e diversi edifici. L’azione, documentata dalle telecamere di sorveglianza, ha richiesto l’intervento di cinque squadre dei Vigili del Fuoco e l’evacuazione degli stabili. I tre sono stati sottoposti a fermo per incendio doloso in concorso.

Le operazioni di soccorso e l’intervento delle forze dell’ordine

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’allarme è scattato intorno alle 2:10 della notte tra il 2 e il 3 luglio, quando una segnalazione ha richiesto l’intervento urgente delle forze dell’ordine in via Amendola, nel centro di Bologna. Sul posto sono giunti rapidamente gli agenti della Polizia Ferroviaria e cinque squadre dei Vigili del Fuoco, impegnati per oltre due ore nelle operazioni di spegnimento di un vasto incendio che aveva già coinvolto numerosi veicoli e si stava propagando agli edifici circostanti.

Le fiamme, partite da un materasso abbandonato sotto il portico, hanno rapidamente raggiunto i motorini e le biciclette parcheggiate, estendendosi poi alle colonne del porticato e all’edificio sovrastante, arrivando a interessare persino il settimo piano. L’emergenza ha reso necessaria l’evacuazione tempestiva degli stabili coinvolti, mentre quattro persone, tra cui una donna in gravidanza, sono state trasportate in ospedale per inalazione di fumo. Fortunatamente, tutte sono state successivamente dimesse.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, le indagini sono state avviate immediatamente dalla Polizia di Stato di Bologna, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica. Gli investigatori della Squadra Mobile hanno potuto contare sulle immagini delle telecamere di videosorveglianza comunali, che hanno documentato l’intera sequenza dell’azione criminosa.

Poco prima delle 2:00, tre uomini sono stati ripresi mentre si trovavano seduti su un materasso abbandonato sotto il portico di via Amendola, intenti a conversare tra loro. Dopo essersi allontanati per qualche istante, uno dei tre è tornato indietro, ha estratto un accendino e ha dato fuoco al materasso, mentre gli altri due restavano nelle vicinanze a controllare che nessuno si avvicinasse e a osservare lo sviluppo delle fiamme.

I tre non si sono allontanati subito, ma hanno atteso che il fuoco si propagasse sull’intero materasso, per poi dirigersi con calma verso la stazione centrale di Bologna. Nel giro di pochi minuti, le fiamme hanno raggiunto i veicoli parcheggiati e si sono estese agli edifici, causando danni ingenti e mettendo a rischio la sicurezza pubblica.

L’identificazione e il fermo dei sospetti

Le immagini delle telecamere comunali hanno permesso agli investigatori di seguire gli spostamenti dei sospettati anche dopo il fatto. I tre sono stati individuati nei pressi di un bar in viale Pietramellara e, poche ore dopo, rintracciati mentre erano seduti su una panchina in piazza delle Medaglie d’Oro. Gli agenti li hanno accompagnati in Questura per l’identificazione.

I fermati sono tre cittadini di origine tunisina: uno nato nel 2001, uno nel 1996 e uno nel 1972. Il presunto esecutore materiale, classe 2001, risulta già noto alle forze dell’ordine per diversi reati contro la fede pubblica, in materia di armi e di stupefacenti, commessi dal 2025 a oggi. Su di lui pende anche una misura di prevenzione personale, un avviso orale del Questore di Bologna, notificato il 29 aprile 2026.

L’uomo classe 1972 ha precedenti per reati contro il patrimonio, commessi in diverse città del nord Italia, mentre il terzo, classe 1996, è gravato da pregiudizi di polizia per reati contro il patrimonio e in materia di immigrazione. Quest’ultimo, inoltre, è risultato irregolare sul territorio nazionale.

I danni provocati dall’incendio e le conseguenze

L’incendio ha causato danni rilevanti: 13 motorini e 3 biciclette sono stati distrutti, mentre le colonne del porticato e l’edificio sovrastante hanno subito gravi compromissioni strutturali. Sono state necessarie verifiche tecniche e interventi di messa in sicurezza per garantire la stabilità degli immobili coinvolti.

La prontezza dei soccorsi ha evitato conseguenze più gravi per gli abitanti degli stabili, ma l’episodio ha comunque richiesto il ricovero di quattro persone per inalazione di fumo. Tutti i feriti sono stati dimessi dopo le cure del caso.

Le accuse e la misura cautelare

Per la gravità dei fatti e il pericolo causato alla pubblica incolumità, i tre indagati sono stati sottoposti a fermo di polizia giudiziaria con l’accusa di incendio doloso in concorso. Sono stati associati presso la locale casa circondariale, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’intervento tempestivo della Polizia di Stato e dei Vigili del Fuoco ha permesso di contenere i danni e di assicurare alla giustizia i presunti responsabili del grave reato che ha colpito il centro di Bologna.

IPA