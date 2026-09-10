Apple alza i prezzi da iPhone 18 Pro a iPhone Duo, dietro gli aumenti c'è il costo dei microchip

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Apple ha presentato i suoi nuovi dispositivi, dall’iPhone 18 Pro all’iPhone Duo pieghevole, e i prezzi fanno già discutere. Dietro gli aumenti c’è il costo dei microchip. A giugno, l’ormai ex Ceo di Apple Tim Cook aveva definito “inevitabile” l’aumento dei prezzi, a causa dell’impennata dei costi dei chip di memoria, trainata dal boom dell’intelligenza artificiale.

Quanto costano i nuovi iPhone 18 Pro e 18 Pro Max

Il nuovo iPhone 18 Pro parte da 1.489 euro per il modello da 256 GB di memoria, fino ad arrivare a 2.989 euro per la versione da 2 TB.

L’iPhone 18 Pro Max, invece, parte da 1.639 euro per il modello da 256 GB e arriva a toccare i 3.139 euro per la versione da 2 TB.

Il confronto con la precedente generazione di iPhone rende evidente il rincaro dei prezzi, legati al costo dei chip di memoria: il prezzo d’ingresso è salito di 150 euro su entrambi i modelli. L’iPhone 17 Pro, per esempio, partiva da 1.339 euro, arrivando a 1.839 euro per la versione da 1 TB (il 18 Pro ha introdotto anche il taglio da 2 TB).

Quanto costa il nuovo iPhone Duo pieghevole

La novità principale di quest’anno introdotta da Apple è, però, l’iPhone Duo pieghevole.

Il listino italiano prevede quattro tagli di memoria: si parte da 2.369 euro per la versione “base” da 256 GB, per salire poi a 2.619 euro per il taglio da 512 GB, a 3.119 euro per quello da 1 TB, fino a toccare quota 3.869 euro per la configurazione da 2 TB.

ANSA

Perché è aumentato il prezzo degli iPhone

L’aumento del prezzo dei nuovi iPhone è legato all’impennata dei costi dei chip di memoria, trainata dal boom dell’intelligenza artificiale, che per Apple sta diventando sempre più difficile da assorbire.

Già nel mese di giugno, in un’intervista concessa al Wall Street Journal, l’ormai ex Ceo di Apple Tim Cook aveva affermato che l’incremento dei costi dei chip di memoria ha reso “inevitabile” l’aumento dei prezzi dei nuovi dispositivi dell’azienda.

Secondo una stima effettuata da Morgan Stanley, il costo dei chip di memoria è aumentato di oltre sei volte nel corso dell’ultimo anno. L’incremento del loro costo è dovuto alla difficoltà che i produttori tecnologici stanno incontrando nel tenere il passo con la domanda.