Uscita Apple iPhone 17 dal Pro Max all'Air, quanto costano i nuovi modelli: le indiscrezioni sul prezzo e l'AI

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Tutto pronto per la presentazione dell’iPhone 17. Tra poche ore Apple svelerà le sue ultime creazioni. Oltre alla versione base del cellulare, sarà mostrata quella Pro e quella Pro Max. Le sorprese non sono finite qui perché sarà anche esibito l’iPhone 17 Air, ultra sottile e ultra leggero. I telefoni saranno disponibili per essere acquistati dal 19 settembre. Diverse novità anche per quel che riguarda i servizi AI. Spostandosi sul fronte prezzi, la versione base costerà poco meno di mille euro.

Apple, in arrivo gli iPhone 17: novità anche sui servizi AI

Martedì 9 settembre, quando in Italia saranno le ore 19, allo Steve Jobs Theater dell’Apple Park di Cupertino saranno svelati al pubblico i nuovi iPhone 17.

In tutti i modelli c’è il nuovo chip: A19 per iPhone 17 e iPhone 17 Air e A19 Pro per gli altri. Il processo produttivo sarà ancora a tre nanometri e non a due, come qualcuno aveva ipotizzato. Saranno comunque diverse le modifiche come ad esempio l’introduzione del nodo N3P di TSMC per assicurare più efficienza energetica e di prestazioni.

ANSA

Grande attesa anche per il nuovo sistema operativo iOS 26, con interfaccia Liquid Glass e due app nuove di zecca, Preview, utile per lavorare immagini e documenti in PDF, e Apple Games per coloro che amano i giochi da smartphone.

Novità anche sul fronte dell’intelligenza artificiale: iOS 26 avrà Gpt-5, ossia l’unione di Chat GPT e Apple Intelligence. Per le immagini, ci sarà una fotocamera interna da 24 mega pixel. Tutti i display OLED saranno ProMotion a 120 Hz.

Quanto costano i nuovi modelli? Ecco i prezzi

Il nuovo modello, secondo le indiscrezioni trapelate in questi giorni, base dovrebbe avere un prezzo di circa 979 euro. Saranno disponibili anche nuovi colori, vale a dire il viola e diverse sfumature di azzurro e verde.

Lo schermo sarà di 6,3 pollici e lo smartphone in generale sarà simile all’iPhone 16 con il retro opaco, la fotocamera esterna doppia in verticale – con sensore da 48 mega pixel e ultragrandangolo – e bordi piatti in alluminio.

Sempre affidandosi alle indiscrezioni, i due modelli Pro potranno essere comprati in nero, blu, argento e arancione. Il display sarà di 6,3 pollici per il Pro e di 6,9 pollici per il Pro Max. Il telaio non dovrebbe essere in titanio ma in alluminio, dettaglio che dovrebbe ridurre la dissipazione termica. Presente anche un sistema di raffreddamento a camera a vapore.

E ancora, memoria di almeno 12 GB di RAM, per Internet modulo Wi‑Fi 7 produttivo Apple. Tre le fotocamere esterne sul retro, dentro un riquadro orizzontale. Per questi modelli il prezzo sarà più alto: si presume maggiore di 1300 euro ma inferiore a 1600.

iPhone 17 Air, tutti i dettagli

Grande attesa per l’iPhone 17 Air, lo smartphone più piccolo prodotto fino ad ora, con uno spessore che dovrebbe essere pari o inferiore ai 6 mm. Il display sarà da 6,6 pollici. Il telefono peserà circa 150 grammi. Sul retro ci sarà un’unica fotocamera (48 megapixel) e il telaio dovrebbe essere ancora in alluminio.

Si prevede che il modello sarà venduto in colorazioni ad hoc (forse un azzurro molto chiaro) e che la batteria al silicio-carbonio possa essere leggermente meno performante degli altri cellulari nuovi Apple. Un solo speaker e nessun supporto per SIM fisica, ma solo per eSIM. Dovrebbe costare attorno ai 1180 euro.