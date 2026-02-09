Apple lancia iOS 26.3 per iPhone, le novità del nuovo sistema operativo e quando arriverà l'aggiornamento

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Apple ha avviato il rilascio di iOS 26.3 con la release candidate. L’aggiornamento per iPhone è atteso tra 9 e 11 febbraio, in serata, con novità che riguardano soprattutto l’Europa: pairing Bluetooth più semplice anche per accessori di terze parti e migliorie alla migrazione tra Android e iOS. Previsti anche nuovi sfondi Meteo e Astronomia.

Apple e iOS 26.3, cosa si sa sul rilascio dell’aggiornamento per iPhone

Apple ha rilasciato nelle ultime ore la release candidate di iOS 26.3, cioè la versione che di solito precede di poco la distribuzione definitiva. Il passaggio ha aperto la finestra che porta all’uscita pubblica dell’aggiornamento per iPhone.

La distribuzione della versione finale è attesa in questa settimana, con una finestra che si è aperta il 9 febbraio e che si chiuderà l’11 febbraio. L’orario indicato per l’avvio del rollout è quello tipico degli update Apple, intorno alle 19.

iOS 26.3 arriva a poche settimane da iOS 26.2.1 e viene descritto come un update rilevante soprattutto per gli utenti europei, con l’azienda che sta adeguando alcune funzioni alle regole del Digital Markets Act.

Le novità sull’accesso di terze parti e il pairing Bluetooth

La novità più attesa per l’Europa riguarda il modo in cui iPhone gestirà alcuni accessori Bluetooth di terze parti. In base alle indicazioni legate al DMA, iOS 26.3 dovrà permettere un abbinamento più semplice e immediato, simile a quello che oggi avviene con i dispositivi proprietari.

La modifica riguarda categorie comuni come cuffie e smartwatch, cioè accessori che, nell’uso quotidiano, spesso richiedono procedure diverse e meno integrate rispetto ai prodotti dell’ecosistema Apple. L’obiettivo indicato è ridurre le differenze di esperienza tra accessori “di casa” e quelli di altri produttori.

Sempre nello stesso perimetro europeo, iOS 26.3 è stato presentato come un aggiornamento di sistema che punta a limare attriti e passaggi superflui. È un intervento coerente con la fase attuale, in cui Apple sta intervenendo su elementi dell’interfaccia e dei flussi di utilizzo più che su funzioni “da vetrina”.

Cosa cambia con l’aggiornamento iOS 26.3

Tra le novità citate c’è anche un miglioramento del processo di migrazione tra Android e iOS, e viceversa. L’aggiornamento dovrebbe rendere più semplice e rapido il trasferimento di dati e informazioni, con l’idea di ridurre i passaggi che spesso rallentano il cambio di piattaforma.

Sono previste inoltre aggiunte nella sezione degli sfondi, con aggiornamenti per le categorie dedicate ad Astronomia e Meteo. Non si tratta di un cambio strutturale del sistema, ma di un ampliamento che tocca una delle aree più usate per la personalizzazione visiva.

Per il resto, iOS 26.3 viene collocato come passaggio intermedio prima di iOS 26.4, atteso in primavera e indicato come l’aggiornamento che dovrebbe introdurre le prime componenti del nuovo Siri basato sull’intelligenza artificiale.