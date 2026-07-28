Apple lancia iOs 26.6 per iPhone e sistemi operativi per Mac e iPad, novità e cosa cambia nell'aggiornamento

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Apple ha distribuito iOS 26.6 per tutti gli iPhone compatibili insieme ai nuovi aggiornamenti per iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV e Vision Pro. L’update introduce decine di correzioni di sicurezza, ottimizza Spotlight in vista di iOS 27 e aggiunge un nuovo avviso per la gestione dei contatti bloccati.

iOS 26.6 è disponibile: tutte le novità da Apple

Insieme al rilascio di iOS 26.6, l’ultimo aggiornamento software destinato agli Apple iPhone compatibili, sono arrivati anche iPadOS 26.6, macOS Tahoe 26.6, watchOS 26.6, tvOS 26.6 e visionOS 26.6, oltre agli aggiornamenti dedicati ai Mac che utilizzano ancora macOS Sequoia e Sonoma.

A prima vista potrebbe sembrare un aggiornamento minore, perché non introduce nuove funzioni particolarmente appariscenti. In realtà si tratta di una versione molto importante, soprattutto dal punto di vista della sicurezza e della preparazione ai futuri aggiornamenti di Apple.

ANSA

Spotlight preparato all’arrivo di iOS 27

Una delle novità meno visibili riguarda Spotlight, il motore di ricerca integrato nell’iPhone. Apple ha spiegato di aver ottimizzato il sistema di indicizzazione dei contenuti presenti sul dispositivo.

In pratica, il telefono inizierà già da ora a organizzare in modo più efficiente foto, documenti, app e altri dati, così da facilitare il passaggio a iOS 27.

Questa modifica servirà soprattutto alle nuove funzioni basate su Apple Intelligence e alla futura evoluzione di Siri, che dipenderanno sempre di più dalla capacità del dispositivo di trovare rapidamente informazioni archiviate localmente.

Vulnerabilità corrette su iPhone, Mac, iPad

Il motivo principale per installare iOS 26.6 resta però la sicurezza. Apple ha pubblicato la documentazione tecnica che accompagna l’aggiornamento spiegando di aver corretto numerose vulnerabilità presenti nel sistema operativo.

Alcune di queste avrebbero potuto consentire ad applicazioni malevole di ottenere privilegi elevati, uscire dall’area di isolamento (sandbox), leggere dati riservati o provocare l’esecuzione di codice non autorizzato. Per questo motivo Apple raccomanda di installare l’aggiornamento il prima possibile.

Le altre novità

Tra le poche novità visibili agli utenti c’è anche una piccola modifica nella gestione dei numeri bloccati. Quando viene raggiunto il limite massimo di contatti inseriti nella lista dei blocchi, iOS 26.6 mostra ora un messaggio esplicativo che informa l’utente dell’impossibilità di aggiungere nuovi numeri finché non ne viene eliminato almeno uno.

Nelle versioni precedenti questo comportamento poteva risultare poco chiaro, perché il sistema impediva semplicemente di aggiungere altri contatti senza fornire spiegazioni.

Come installare iOS 26.6

Per aggiornare l’iPhone è sufficiente aprire “Impostazioni”, selezionare “Generali” e successivamente “Aggiornamento Software”.

Se l’update è già disponibile, sarà possibile avviare subito l’installazione oppure programmare l’aggiornamento automatico durante la notte.

Sugli iPad la procedura è identica, mentre sui Mac bisogna aprire “Impostazioni di Sistema” e scegliere “Aggiornamento Software”. Per Apple Watch l’installazione può essere effettuata dall’app Watch su iPhone oppure direttamente dalle impostazioni dell’orologio.