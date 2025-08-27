Apple presenta iPhone 17 e iOS 26, annunciate le date dell'evento più atteso: quando sarà e le novità
Annunciata la data dell'evento di presentazione dell'iPhone 17 e delle altre novità in casa Apple
Apple è pronta a lanciare la nuova famiglia dei suoi prodotti di punta: i nuovi iPhone 17 verranno presentati al pubblico martedì 9 settembre con un evento nella sede dell’azienda a Cupertino, in California. Tra le novità annunciate anche la nuova versione del sistema operativo iOS e di altri dispositivi, dall’Apple Watch agli auricolari AirPods.
- Apple, la data della presentazione del nuovo iPhone 17
- Il nuovo iPhone 17: cosa sappiamo
- Le altre novità
Apple, la data della presentazione del nuovo iPhone 17
Come di consueto, Apple presenterà i suoi prodotti, a partire dall’iPhone 17, a settembre, in vista del ricco trimestre delle vendite pre-natalizie.
L’evento di presentazione dei nuovi prodotti si terrà il 9 settembre 2025 allo Steve Jobs Theater di Apple Park, nella sede della società a Cupertino, in California.
L’evento sarà trasmesso in streaming sul sito web di Apple e su YouTube.
Il nuovo iPhone 17: cosa sappiamo
Protagonista dell’evento di presentazione di Apple sarà la nuova gamma dell’iPhone 17.
Secondo quanto riportato da Bloomberg News, il nuovo iPhone 17 standard dovrebbe essere simile al 16, ma con un display più grande e miglioramenti alla fotocamera.
Le maggiori novità dovrebbero riguardare i modelli Pro e Pro Max, in particolare il nuovo design delle fotocamere posteriori, incluse in una “camera bar” che si sviluppa per tutta l’ampiezza degli smartphone.
C’è poi attesa per il nuovo iPhone 17 Air, la versione ultrasottile che rimpiazzerà l’attuale variante Plus, di fatto il primo design completamente nuovo da anni in casa Apple.
Le altre novità
Non solo iPhone, Apple presenterà anche nuovi modelli di molti altri dispositivi e le novità relative al sistema operativo iOS, giunto alla versione 26.
Secondo indiscrezioni e annunci vari, verranno presentate diverse nuove versioni dell’Apple Watch, i nuovi auricolari wireless AirPods Pro 3, iPad Pro aggiornati, una nuova versione delle cuffie Vision Pro e dell’Apple Tv.