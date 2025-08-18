Apple pronta a lanciare iPhone 17e, le indiscrezioni su caratteristiche e prezzo del nuovo telefono economico
IPhone 17e in arrivo nel 2026: secondo le prime indiscrezioni, il nuovo modello economico di Apple avrà chip A19 e fotocamera da 48 MP
Apple iPhone 17e è atteso per la primavera 2026, ma sono iniziate a circolare indiscrezioni su alcune caratteristiche del nuovo modello economico proposto da Cupertino. Il telefono dovrebbe mantenere l’aspetto del 16e con schermo OLED da 6,1 pollici, ma con chip A19 di nuova generazione. Fotocamera da 48 MP, selfie cam da 12 MP e Face ID migliorato.
- Cosa sappiamo dell'Apple iPhone 17e
- Le novità per schermo e processore
- Fotocamere e altre caratteristiche
- Il "notch" ci sarà o no?
Cosa sappiamo dell’Apple iPhone 17e
Il modello “più accessibile” di casa Apple dovrebbe arrivare sul mercato la prossima primavera, esattamente a un anno di distanza dal 16e, ma nelle ultime ore sono già state rese note alcune possibili caratteristiche del telefono.
Le informazioni provengono da Digital Chat Station, fonte molto seguita in Cina per le sue anticipazioni che, spesso, si sono rivelate corrette (naturalmente si tratta ancora di voci, quindi alcune cose potrebbero cambiare).
iPhone 17e sarà lanciato in primavera 2026
Il nuovo modello “e” è un’evoluzione della precedente linea “SE“, con un approccio che mira a mantenere un design simile ma a migliorare notevolmente i componenti interni. Ciò che non dovrebbe cambiare molto, ad ogni modo, è l’aspetto esteriore: il nuovo 17e dovrebbe essere quasi identico al suo predecessore, il 16e.
Le novità per schermo e processore
Lo schermo dell’iPhone 17e dovrebbe rimanere un OLED da 6,1 pollici, con un refresh rate di 60 Hz. Il vero salto di qualità sarà nel “cuore” del telefono, che monterà il nuovo e potente processore A19.
Per mantenere il prezzo accessibile (secondo stime, fra gli 800 e i 900 euro) si vocifera che questo chip potrebbe essere una versione leggermente modificata, con alcune parti disattivate, ma le prestazioni rimarranno comunque eccellenti.
Fotocamere e altre caratteristiche
Anche il comparto fotografico riceverà un importante aggiornamento. Le indiscrezioni suggeriscono la presenza di una fotocamera posteriore singola da 48 megapixel, un notevole miglioramento rispetto al passato.
Per i selfie e le videochiamate, ci sarà una invece una fotocamera frontale da 12 megapixel.
Il Face ID, tecnologia per lo sblocco del telefono attraverso il volto, sarà confermato, ma con alcune migliorie che lo renderanno più veloce e affidabile.
Il “notch” ci sarà o no?
Riguardo alla parte superiore dello schermo di questo iPhone, c’è ancora un po’ di incertezza. Alcuni “rumors” parlano di una “Smart Island”, una soluzione interattiva simile a quella vista in altri modelli di fascia alta.
Tuttavia, dato che il modello precedente (l’iPhone 16e) aveva ancora il classico “notch” (la tacca nera nella parte superiore del display), è più probabile che anche il 17e mantenga questa caratteristica.