Apple rinvia l'aggiornamento iOS 26.2, quando uscirà e tutte le novità per gli utenti iPhone

Sale l’attesa per l’aggiornamento di iOS 26.2. Il secondo “major update” del 2025 sul sistema operativo degli smartphone Apple è in arrivo, nonostante i tempi allungati rispetto alle aspettative dei possessori di iPhone, dopo il rilascio a sviluppatori e beta tester pubblici della seconda “release candidate”. Un rallentamento che sarebbe dovuto al supplemento di controllo qualità da parte di Cupertino.

Il lancio di iOS 26.2 era atteso tra lunedì 8 e mercoledì 10 dicembre, ma come di consueto Apple non ha comunicato date ufficiali sull’aggiornamento del sistema operativo.

Secondo stime e previsioni riportate da riviste specializzate, l’appuntamento con il rilascio della seconda versione di iOS 26 potrebbe arrivare prima di giovedì 18 dicembre 2025.

ANSA

Il Ceo di Apple, Tim Cook, durante l’evento di presentazione degli iPhone 17

Stando alle indiscrezione, l’allungamento delle tempistiche sarebbe causato dalle complessa risoluzione di un bug riscontrato nella prima “release candidate” (Rc).

La Rc2 diffusa nella giornata di lunedì 8 dicembre sarebbe infatti servita per rimediare a problemi su stabilità, throttling o errori di display come al “Liquid Glass”.

Le novità sugli iPhone

Proprio il nuovo slider Liquid Glass, inserito nella schermata di blocco per la regolazione della trasparenza dell’orologio, sarà tra le principali novità portate negli iPhone.

Oltre a questa possibilità di personalizzazione grafica, l’aggiornamento consentirà di fissare allarmi associandoli agli avvisi nell’app “Promemoria”, o di utilizzare con interfaccia più intuitivi altre applicazioni come “Podcast” e “Apple News”.

Con iOS 26.2 sarà introdotta, inoltre, la funzione “AirPods Live Translation”, che permette di usare gli auricolari della mela morsicata come traduttori in tempo reale.

Infine, “Apple Games” avrà nuove opzioni per filtrare la libreria dei giochi, con miglioramenti alla navigazione attraverso controller e aggiornamenti in tempo reale per i punteggi delle sfide, e su “CarPlay” sarà possibile disattivare la visualizzazione dei messaggi fissati in alto nell’app.