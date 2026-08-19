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Un arresto per rapina, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato avvenuto nella serata del 18 agosto a Rimini. Un giovane di nazionalità marocchina è stato fermato dopo essere stato sorpreso a sottrarre uno zaino presso uno stabilimento balneare sul lungomare Murri. L’azione è stata resa necessaria a seguito della segnalazione del proprietario del lido, che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Cos’è successo a Rimini

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato intorno alle ore 22.40. Una pattuglia dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Rimini è stata inviata presso uno stabilimento balneare dopo che il titolare aveva segnalato la presenza di un individuo intento a sottrarre uno zaino.

Approfittando della distrazione del proprietario, impegnato in attività sportive, il giovane si è avvicinato ai lettini dove erano stati lasciati gli effetti personali e si è impossessato dello zaino, tentando poi di allontanarsi rapidamente.

L’intervento del bagnino e della polizia

Il bagnino, accortosi del furto, ha seguito il ragazzo riuscendo a bloccarlo. All’arrivo degli agenti, la situazione era già tesa: una folla si era radunata attorno al bagnino, che si trovava in difficoltà nel trattenere il giovane, il quale cercava di divincolarsi e fuggire scalciando e dimenandosi.

Gli agenti sono quindi intervenuti per immobilizzare il sospettato e condurlo nell’auto di servizio, ponendo fine al tentativo di fuga.

Accertamenti e precedenti

Una volta in Questura, il giovane, identificato come cittadino marocchino di 21 anni, è stato sottoposto a ulteriori controlli. Dalle verifiche sono emersi precedenti di polizia e giudiziari a suo carico, in particolare per reati contro il patrimonio.

L’uomo è stato quindi trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.

L’episodio avvenuto sul lungomare Murri si inserisce in un contesto di particolare attenzione da parte delle forze dell’ordine alla sicurezza degli stabilimenti balneari e dei turisti. Durante la stagione estiva, infatti, le spiagge di Rimini sono spesso teatro di episodi di microcriminalità, che richiedono un costante monitoraggio e una pronta risposta da parte degli operatori di polizia.

IPA