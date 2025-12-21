Approvato il cambio di sesso a 13 anni, il più giovane d’Italia a veder riconosciuta la transizione di genere

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Su richiesta dei genitori, il Tribunale di La Spezia ha approvato il cambio di sesso di un adolescente di 13 anni. Nato biologicamente femmina, il giovane ha ottenuto la rettifica del nome al maschile nel proprio atto di nascita. Il suo percorso di transizione era iniziato nel 2021, quando il minore ha iniziato un percorso di psicoterapia e cura ormonale.

Il cambio di sesso a 13 anni

Il Tribunale di La Spezia ha disposto la rettifica dell’atto di nascita di un 13enne residente in Liguria.

La richiesta è stata avanzata dai genitori e, approvata, ha fatto sì che il nome elettivo e l’identità del ragazzo fossero riconosciuti dallo Stato.

La riattribuzione del sesso anagrafico è stata consentita dal giudice “nella convinzione che abbia maturato una piena consapevolezza circa l’incongruenza tra il suo corpo e il vissuto d’identità come fino ad ora sperimentato”.

Si tratta della persona più giovane la cui transizione di genere viene legalmente riconosciuta in Italia.

Nonostante la giovane età, il Tribunale ha scorso nel ragazzo “la matura gestione del disagio sociale conseguente al processo di cambiamento”.

Una sentenza storica

La storia è stata riportata da Il Resto del Carlino, che ha raccolto il commento dell’avvocato della famiglia Stefano Genick.

“Questa sentenza storica – afferma l’esperto in diritto della famiglia e tutela delle minoranze – è il riconoscimento di un percorso di affermazione”.

La decisione del giudice è molto importante anche per la giovane età del richiedente, la fase, sottolinea Genick, “di cambiamento fisico e dunque della pubertà”.

“Con il riconoscimento legale della riattribuzione di genere, insieme ad un precoce percorso terapeutico, – conclude il legale – è possibile mitigare le sofferenze che si trova ad attraversare chi soffre di disforia”.

La sorella gemella la prima a riconoscerlo

Il ragazzino di 13 anni è stato accompagnato nel percorso di transizione dalla sorella gemella, la prima a comprendere il suo stato d’animo.

Lei, ancora bambina, racconta il Carlino, la prima a osservare il fratello ritrovare sé stesso e l’identità che ha sempre sentito sua.

Per la gemella “è stato naturale riconoscerlo proprio come lui stesso si è riconosciuto: un bambino”, e alla stessa consapevolezza sono presto giunti anche la madre e il padre.

La sentenza del Tribunale arriva per consentire al 13enne di “concludere, altrettanto consapevolmente, un progetto volto a ristabilire irreversibilmente uno stato di armonia tra soma e psiche nella percezione della propria appartenenza sessuale”.