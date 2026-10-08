Approvato lo Stabilicum, come funziona la nuova legge elettorale e cosa cambia rispetto al Rosatellum

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Giovedì 8 ottobre 2026, la Camera dei deputati ha approvato, con 227 voti favorevoli, 164 contrari e nessun astenuto, la riforma della legge elettorale promossa dal centrodestra e ribattezzata Stabilicum. Il via libera definitivo è giunto al termine di un articolato esame parlamentare avviato nel febbraio 2026 e passato attraverso l’apposizione di tre questioni di fiducia su altrettanti articoli del testo alla Camera. La nuova normativa sostituisce il Rosatellum, il sistema elettorale misto in vigore dal 2017 con cui si era votato nelle consultazioni politiche del 2018 e del 2022. Per diventare pienamente operativa in vista delle prossime elezioni politiche previste nel 2027, la legge dovrà essere promulgata dal Presidente della Repubblica e pubblicata in Gazzetta Ufficiali.