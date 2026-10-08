Approvato lo Stabilicum, come funziona la nuova legge elettorale e cosa cambia rispetto al Rosatellum
Con l'approvazione definitiva alla Camera, l'Italia saluta il Rosatellum e introduce un nuovo sistema proporzionale corretto da un premio di governabilità e dalle preferenze, lo Stabilicum
Giovedì 8 ottobre 2026, la Camera dei deputati ha approvato, con 227 voti favorevoli, 164 contrari e nessun astenuto, la riforma della legge elettorale promossa dal centrodestra e ribattezzata Stabilicum. Il via libera definitivo è giunto al termine di un articolato esame parlamentare avviato nel febbraio 2026 e passato attraverso l’apposizione di tre questioni di fiducia su altrettanti articoli del testo alla Camera. La nuova normativa sostituisce il Rosatellum, il sistema elettorale misto in vigore dal 2017 con cui si era votato nelle consultazioni politiche del 2018 e del 2022. Per diventare pienamente operativa in vista delle prossime elezioni politiche previste nel 2027, la legge dovrà essere promulgata dal Presidente della Repubblica e pubblicata in Gazzetta Ufficiali.
L'architettura del sistema: cancellati i collegi uninominali
Il cuore dello Stabilicum risiede nella trasformazione dell'impianto elettorale: la riforma supera il modello misto del Rosatellum e cancella i collegi uninominali sul territorio nazionale, redistribuendo i relativi seggi nella quota proporzionale dei collegi plurinominali. L'unica eccezione a questa abolizione riguarda i territori delle regioni a statuto speciale Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige, dove la componente uninominale viene mantenuta. Il sistema risultante è dunque un proporzionale corretto, che mantiene invariati i collegi plurinominali e le circoscrizioni esistenti ma introduce un premio di maggioranza fissa in seggi a livello nazionale e la possibilità per gli elettori di esprimere voti di preferenza.
Il premio di governabilità: la soglia del 42% e il vincolo della "Doppia Camera"
Per garantire la stabilità dell'esecutivo senza incorrere nei rilievi di incostituzionalità sollevati in passato dalla Consulta, lo Stabilicum prevede l'assegnazione di un premio di governabilità pari a 70 seggi alla Camera e 35 seggi al Senato.
Il premio scatta a due precise condizioni:
- soglia minima del 42%: la lista singola o la coalizione prima classificata deve raggiungere almeno il 42% dei voti validi su scala nazionale;
- coordinamento inter-camerale: la medesima forza politica o coalizione deve giungere prima e superare la soglia del 42% in entrambi i rami del Parlamento.
Qualora la coalizione vincitrice non raggiunga il 42% anche in una sola delle due Camere, o se le forze politiche vincenti nelle due Camere non coincidessero, il premio decadrebbe per entrambi i rami del Parlamento. In questo scenario, cancellata anche l'ipotesi del turno di ballottaggio presente nelle prime stesure della legge, l'assegnazione di tutti i seggi avverrebbe con un riparto integralmente proporzionale.
Inoltre, la legge fissa un tetto massimo alla rappresentanza della maggioranza: la coalizione o lista assegnataria del premio non potrà comunque superare il limite di 220 parlamentari alla Camera e 113 al Senato. I seggi in eccedenza vengono sottratti alla maggioranza nella quota proporzionale e riassegnati alle minoranze.
Come si vota: capilista bloccati e preferenze "semi-bloccate"
Una delle novità più rilevanti, introdotta durante il passaggio al Senato, riguarda le modalità di espressione del voto. Nei collegi plurinominali le liste sono composte da 7 candidati collocati secondo un ordine ad alternanza di genere. Gli elettori avranno sulla scheda un capolista bloccato (indicato direttamente dai partiti), ma potranno esprimere fino a 3 preferenze per i candidati successivi appartenenti alla lista votata. In caso di espressione di più preferenze, scatta l'obbligo dell'alternanza di genere, pena l'annullamento dei voti successivi al primo.
Secondo le proiezioni elaborate da YouTrend, con questo meccanismo circa il 43% dei parlamentari totali (il 44% alla Camera e il 42% al Senato) risulterà eletto tramite le preferenze dirette dei cittadini. La quota di eletti a preferenza risulterà particolarmente elevata nella coalizione vincitrice del premio (fino al 50%), mentre nelle forze d'opposizione si attesterà attorno al 30%, dove i seggi tendono a esaurirsi con l'elezione dei capilista bloccati.
Sbarramenti, la regola del "ripescaggio" e la stretta sulle firme
L'accesso alla ripartizione dei seggi resta condizionato al superamento delle soglie di sbarramento nazionali, stabilite al 3% per le liste singole e al 10% per le coalizioni. Viene tuttavia introdotta una norma di tutela per i partner minori: all'interno delle coalizioni che superano il 10%, ottiene accesso ai seggi anche la prima lista collegata rimasta al di sotto della soglia del 3%.
Per contenere la frammentazione politica, la riforma inasprisce significativamente i requisiti per il deposito delle liste da parte delle nuove formazioni politiche. I partiti privi di rappresentanza parlamentare dovranno raccogliere tra le 6 mila e le 7 mila firme per ciascun collegio plurinominale (rispetto alle 1.500-2 mila previste in precedenza), portando la soglia totale su base nazionale a oltre 300 mila sottoscrizioni. Sono invece esentate dalla raccolta firme le forze politiche già costituite in gruppo o componente parlamentare (alla data del 31 dicembre 2025 o all'indizione dei comizi) e le liste rappresentative delle minoranze linguistiche.