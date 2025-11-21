Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due cittadini italiani sono stati arrestati a Garbagnate Milanese per detenzione e traffico di armi da guerra, a seguito di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato. L’intervento è stato reso possibile grazie a un’attività investigativa che ha permesso di individuare un imminente scambio illecito di armi. Gli arresti sono avvenuti nei giorni scorsi, coinvolgendo uomini di 41 anni e 49 anni, entrambi già noti alle forze dell’ordine per precedenti penali. Uno dei due è stato anche denunciato per ricettazione, dopo essere stato trovato in possesso di un’arma rubata.

Operazione coordinata tra Legnano e Busto Arsizio

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha preso avvio grazie a riscontri informativi raccolti dagli agenti dei commissariati di Legnano e Busto Arsizio. Gli investigatori sono venuti a conoscenza di un incontro programmato tra i due uomini, finalizzato alla cessione di armi da guerra. Dopo aver monitorato i sospettati, i poliziotti hanno osservato il 41enne uscire dalla propria abitazione e dirigersi, a bordo di un furgone, verso il luogo dell’appuntamento. Qui ha incontrato il 49enne, arrivato con un’utilitaria. Dopo un breve scambio di battute, i due sono entrati con i rispettivi veicoli in un complesso condominiale, per poi uscirne poco dopo e allontanarsi in direzioni diverse.

Il sequestro delle armi e delle munizioni

Gli agenti hanno seguito i due veicoli e sono riusciti a intercettare il furgone guidato dal 41enne nei pressi di un centro commerciale a Garbagnate Milanese. All’interno del mezzo sono state rinvenute e sequestrate due pistole mitragliatrici Thompson calibro 45, entrambe classificate come armi da guerra, una pistola mitragliatrice MP40 calibro 9, anch’essa arma da guerra, un fucile Beretta modello Moschetto calibro 38 automatico, due calcioli per impugnatura a spalla e 33 cartucce calibro 9. La perquisizione si è poi estesa al domicilio del 41enne, dove sono stati trovati un fucile d’assalto AK-47 di fabbricazione cinese, parti meccaniche e accessori per armi corte, oltre 120 cartucce di vario calibro e una pistola F.N calibro 6.35 risultata rubata durante un furto in abitazione a Milano lo scorso dicembre.

Perquisizione e sequestri presso il secondo arrestato

La successiva perquisizione nell’abitazione del 49enne ha portato al sequestro di 4.420 euro nascosti in un guanto da motociclista, ulteriori banconote trovate nel portafoglio, vari appunti manoscritti con elenchi di armi, munizioni e relativi prezzi, oltre a 165 cartucce di vario calibro custodite nel box di pertinenza. Tutto il materiale sequestrato, caratterizzato da una notevole potenzialità offensiva e in parte di provenienza estera, sarà sottoposto a perizia balistica per verificare eventuali collegamenti con altri episodi criminosi.

Il ruolo della collaborazione tra uffici territoriali

La Polizia di Stato ha sottolineato come il successo dell’operazione sia stato possibile grazie alla stretta collaborazione tra i diversi uffici territoriali coinvolti e alla costante attività di prevenzione e repressione dei reati a tutela della sicurezza pubblica e della legalità. L’intervento ha permesso di sottrarre dal mercato nero un ingente quantitativo di armi da guerra e munizioni, potenzialmente destinate ad alimentare circuiti criminali.

Polizia