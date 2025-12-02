Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stata disposta la chiusura temporanea per 10 giorni di un centro scommesse ad Aprilia, dopo che il locale è stato segnalato come possibile area di spaccio e abituale ritrovo di persone con precedenti. Il provvedimento, emesso dal Questore di Latina, entrerà in vigore dalla mezzanotte di domani, come comunicato dalle forze dell’ordine.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la decisione è stata presa in seguito a una segnalazione ricevuta tramite l’applicazione YouPol, che ha portato a una serie di controlli approfonditi da parte del Commissariato di Aprilia.

La segnalazione e i controlli

La vicenda ha avuto origine quando un cittadino ha utilizzato l’app YouPol per segnalare il centro scommesse come luogo abitualmente frequentato da persone con precedenti e come possibile area di spaccio di sostanze stupefacenti. In seguito a questa segnalazione, gli agenti del Commissariato di Aprilia hanno effettuato diversi accessi ispettivi presso l’esercizio, sottoponendo a controlli a campione sia gli avventori sia il personale impiegato nel locale.

Riscontri e irregolarità emerse

Nel corso di tre distinti controlli, sono stati identificati soggetti con pregiudizi di polizia. Durante l’ultimo intervento, avvenuto lo scorso mese di ottobre, gli operatori hanno rinvenuto all’interno di un cestino alcune dosi confezionate di hashish, confermando così i sospetti di attività di spaccio all’interno del locale.

Assenza del titolare e personale non autorizzato

Oltre alle problematiche legate alla presenza di persone con precedenti e al ritrovamento di sostanze stupefacenti, i poliziotti hanno riscontrato anche l’assenza del titolare della licenza durante i controlli. Al suo posto erano presenti due dipendenti sprovvisti di procura, quindi non autorizzati a gestire l’attività secondo la normativa vigente.

Il provvedimento del Questore

Alla luce degli elementi raccolti, il Questore di Latina ha ritenuto necessario adottare il provvedimento di sospensione temporanea della licenza, con chiusura per 10 giorni ai sensi dell’articolo 100 del TULPS. L’obiettivo della misura è quello di ripristinare le condizioni di legalità e sicurezza pubblica nel territorio.

