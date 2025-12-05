Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due denunce per furto aggravato ad Aprilia, dove due cittadini rumeni, rispettivamente di 29 anni e 71 anni, sono stati fermati dopo aver tentato di oltrepassare le barriere antitaccheggio con merce non pagata per un valore di 545,74 euro, principalmente bottiglie di alcolici di pregio.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella tarda mattinata di ieri, quando il personale di sicurezza del supermercato ha segnalato la presenza di due uomini sospetti che avevano appena oltrepassato le barriere antitaccheggio con della merce non pagata.

La dinamica del furto

Secondo quanto ricostruito dagli agenti attraverso le immagini del sistema di videosorveglianza, il più giovane dei due uomini prelevava la merce dagli scaffali e, con una manovra di scambio del carrello, la passava al complice più anziano. Quest’ultimo tentava poi di superare le casse automatiche eludendo i controlli. Tuttavia, il personale addetto alla sicurezza è intervenuto prontamente, fermando entrambi e consegnandoli agli agenti della Polizia di Stato.

Il valore della refurtiva e la restituzione

La merce sottratta, composta principalmente da bottiglie di alcolici di pregio, aveva un valore complessivo di 545,74 euro. Fortunatamente, la refurtiva è stata recuperata integra e non danneggiata, consentendo la restituzione immediata al supermercato per la rimessa in vendita.

Le conseguenze per i responsabili

Dopo essere stati accompagnati presso gli Uffici del Commissariato per gli accertamenti di rito, i due cittadini rumeni sono stati denunciati in stato di libertà per il reato di furto aggravato in concorso, come previsto dagli articoli 624 e 110 del codice penale.

IPA