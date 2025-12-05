Aprilia, coppia di ladri prova il colpaccio al supermercato: presi con le bottiglie di pregio
Due cittadini rumeni denunciati per furto aggravato dopo aver tentato di rubare alcolici di pregio in un supermercato di Aprilia.
Due denunce per furto aggravato ad Aprilia, dove due cittadini rumeni, rispettivamente di 29 anni e 71 anni, sono stati fermati dopo aver tentato di oltrepassare le barriere antitaccheggio con merce non pagata per un valore di 545,74 euro, principalmente bottiglie di alcolici di pregio.
La fonte della notizia
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella tarda mattinata di ieri, quando il personale di sicurezza del supermercato ha segnalato la presenza di due uomini sospetti che avevano appena oltrepassato le barriere antitaccheggio con della merce non pagata.
La dinamica del furto
Secondo quanto ricostruito dagli agenti attraverso le immagini del sistema di videosorveglianza, il più giovane dei due uomini prelevava la merce dagli scaffali e, con una manovra di scambio del carrello, la passava al complice più anziano. Quest’ultimo tentava poi di superare le casse automatiche eludendo i controlli. Tuttavia, il personale addetto alla sicurezza è intervenuto prontamente, fermando entrambi e consegnandoli agli agenti della Polizia di Stato.
Il valore della refurtiva e la restituzione
La merce sottratta, composta principalmente da bottiglie di alcolici di pregio, aveva un valore complessivo di 545,74 euro. Fortunatamente, la refurtiva è stata recuperata integra e non danneggiata, consentendo la restituzione immediata al supermercato per la rimessa in vendita.
Le conseguenze per i responsabili
Dopo essere stati accompagnati presso gli Uffici del Commissariato per gli accertamenti di rito, i due cittadini rumeni sono stati denunciati in stato di libertà per il reato di furto aggravato in concorso, come previsto dagli articoli 624 e 110 del codice penale.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.