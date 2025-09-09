Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e trovato in possesso di una pistola scacciacani priva del tappo rosso ad Aprilia. L’operazione è stata condotta questa mattina dalla Polizia di Stato nell’ambito di un’attività investigativa mirata al contrasto dello spaccio di droga nel territorio. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento si è svolto all’interno di un esercizio commerciale della zona, dove il sospettato ha tentato di disfarsi della droga alla vista degli agenti.

Le indagini e l’intervento della Polizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto origine da una serie di controlli e servizi specifici messi in campo per contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio di Aprilia. Gli agenti del Commissariato locale hanno individuato un uomo sospettato di essere coinvolto in attività illecite e hanno deciso di intervenire in un esercizio commerciale dove il soggetto si trovava in quel momento.

Il tentativo di disfarsi della droga

Alla vista della Polizia, l’uomo ha cercato di liberarsi di sei involucri in cellophane, gettandoli dietro un frigorifero all’interno del locale. Gli agenti, tuttavia, hanno immediatamente recuperato i pacchetti sospetti e li hanno sottoposti ad analisi. Il contenuto è risultato positivo al narcotest per cocaina e derivati, per un peso lordo complessivo di 2,909 grammi.

Perquisizioni e ulteriori sequestri

Le operazioni di controllo sono proseguite anche fuori dal locale. Gli agenti hanno effettuato una perquisizione sia sul veicolo dell’indagato sia presso la sua abitazione. All’interno del bracciolo anteriore dell’autovettura sono stati rinvenuti 19 involucri contenenti cocaina, per un totale di circa 12 grammi di sostanza stupefacente. La perquisizione domiciliare ha portato invece alla scoperta di una pistola scacciacani, replica di una Beretta 98, priva del tappo rosso, che è stata posta sotto sequestro insieme alla droga.

La denuncia e la posizione dell’indagato

Al termine delle attività, l’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Si precisa che il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari e, pertanto, per l’indagato vige la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

