Un uomo di 44 anni è stato arrestato ad Aprilia con l’accusa di maltrattamenti e stalking nei confronti della ex moglie. Il provvedimento è stato eseguito il 27 agosto 2025 dalla Polizia di Stato, su disposizione del G.I.P. del Tribunale di Latina, a seguito di una lunga serie di denunce e segnalazioni che hanno fatto emergere un quadro di violenze fisiche e psicologiche. L’uomo avrebbe instaurato un clima di terrore familiare, proseguendo le sue condotte anche dopo la fine della convivenza.

Le indagini e la misura cautelare

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è stato disposto dopo un’attenta attività investigativa. Gli agenti hanno raccolto numerose denunce e testimonianze che hanno permesso di ricostruire una situazione di maltrattamenti abituali, caratterizzati da vessazioni, ingiurie, minacce di morte e aggressioni. Questi comportamenti sono stati perpetrati sia durante la convivenza che dopo la separazione, avvenuta per decisione della donna.

Un clima di terrore e soggezione

Secondo quanto emerso dalle indagini, l’uomo avrebbe messo in atto un vero e proprio sistema di violenze continuative, instaurando in famiglia un clima di terrore e profonda soggezione psicologica. La vittima, infatti, ha raccontato di aver subito un costante controllo e una pressione psicologica tale da condizionare pesantemente la sua vita quotidiana.

Appostamenti, GPS e minacce: la persecuzione dopo la separazione

Dopo la fine della convivenza, le condotte persecutorie sarebbero proseguite. L’indagato si sarebbe appostato ripetutamente sotto l’abitazione della ex moglie e avrebbe installato, senza il suo consenso, dispositivi di localizzazione GPS sull’autovettura della donna. Gli investigatori hanno inoltre rilevato l’invio di messaggi minatori a persone vicine alla vittima e tentativi di ottenere tabulati telefonici falsificando la firma della donna, aggravando così il quadro delle condotte illecite.

L’aggressione del 13 agosto e l’intervento della Polizia

Un episodio particolarmente grave si è verificato il 13 agosto, quando la donna è stata aggredita presso la propria abitazione. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha permesso di soccorrere la vittima e raccogliere ulteriori elementi utili alle indagini. Questo episodio ha rappresentato un punto di svolta nell’inchiesta, accelerando l’adozione di misure cautelari nei confronti dell’uomo.

Le prove raccolte: dispositivi elettronici, armi e kit tecnologici

Nel corso delle indagini, la Polizia ha acquisito testimonianze, denunce, accertamenti tecnici e ha proceduto al sequestro di dispositivi elettronici ritenuti fondamentali per l’inchiesta. Durante l’esecuzione della misura cautelare, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato diversi oggetti: un dispositivo GPS nascosto in una cassettiera, presumibilmente utilizzato per monitorare gli spostamenti della vittima; un coltello serramanico occultato nel veicolo dell’indagato; un bastone di legno lungo un metro; ulteriori dispositivi tecnologici per il rilevamento e l’elusione di sistemi di controllo, tra cui un secondo GPS e un kit per il rilevamento di liquidi biologici.

Monili in oro e kit per analisi biologiche

Nell’autovettura dell’indagato sono stati trovati anche monili in oro, la cui proprietà è ancora in fase di accertamento. Presso il locale commerciale riconducibile all’uomo, gli agenti hanno sequestrato ulteriori kit per l’effettuazione di analisi biologiche, elementi che potrebbero avere rilevanza nell’ambito delle indagini in corso.

L’arresto e la posizione dell’indagato

Al termine delle operazioni, l’uomo è stato condotto in carcere in attesa del processo. La Polizia di Stato di Aprilia ha ribadito il proprio impegno nella tutela delle persone vittime di violenza e nel contrasto ai reati di maltrattamenti e stalking. Si ricorda che l’indagato è da considerarsi presunto innocente fino a sentenza definitiva.

