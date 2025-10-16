Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Furto aggravato ai danni di un supermercato e refurtiva recuperata: questo il bilancio dell’operazione condotta ieri dalla Polizia di Stato ad Aprilia. Un cittadino straniero di origini georgiane, classe 2001, è stato arrestato in flagranza di reato grazie alla collaborazione tra personale del punto vendita e forze dell’ordine. L’intervento si inserisce nei servizi di controllo rafforzati per contrastare i reati predatori e tutelare la sicurezza di cittadini e operatori commerciali.

La fonte della notizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nella giornata di ieri ad Aprilia, in provincia di Latina. Gli agenti del Commissariato locale sono intervenuti dopo una segnalazione giunta dal personale di un noto supermercato della città, che aveva notato comportamenti sospetti da parte di un cliente tra gli scaffali.

L’intervento della Polizia e la dinamica dei fatti

Il personale dell’esercizio commerciale ha immediatamente allertato le forze dell’ordine, permettendo agli agenti di raggiungere rapidamente il luogo indicato. Nel frattempo, il sospetto non è mai stato perso di vista grazie alla vigilanza interna del supermercato, che ha monitorato ogni suo movimento. Una volta giunti sul posto, i poliziotti hanno fermato l’uomo, trovandolo in possesso di una borsa in cui aveva nascosto la refurtiva.

La refurtiva e il valore del bottino

Durante la perquisizione, gli agenti hanno scoperto che l’uomo aveva occultato numerosi articoli di profumeria, sottratti dagli scaffali del supermercato. Il valore complessivo della merce rubata è stato stimato in circa 1.800 euro. Tutti i prodotti sono stati recuperati e restituiti al responsabile del punto vendita, che ha potuto così rientrare in possesso della merce sottratta.

L’arresto e le procedure successive

L’uomo, un cittadino georgiano nato nel 2001, è stato condotto presso il Commissariato di Aprilia per le procedure di rito. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del giudizio per direttissima, previsto per la mattina successiva.

