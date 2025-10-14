Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per violazione degli obblighi del divieto di avvicinamento ad Aprilia. Una donna di 36 anni, già nota alle forze dell’ordine, è stata fermata nei pressi dell’abitazione dell’ex compagno, nonostante il provvedimento dell’Autorità Giudiziaria che le imponeva di mantenere una distanza minima di 500 metri dalla vittima di maltrattamenti in famiglia. L’episodio è stato rilevato grazie al braccialetto elettronico in dotazione all’indagata.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’arresto è avvenuto nella giornata di ieri ad Aprilia, dove i militari della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale sono intervenuti a seguito dell’attivazione dell’allarme del braccialetto elettronico indossato dalla donna.

L’intervento dei Carabinieri

L’allarme è stato prontamente rilevato dalla Centrale Operativa del Comando Compagnia Carabinieri di Latina. In pochi minuti, una pattuglia si è recata sul posto, riscontrando la presenza della 36enne nei pressi dell’abitazione dell’ex compagno, luogo dal quale avrebbe dovuto tenersi lontana in base alle prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria.

Le prescrizioni violate

La donna era sottoposta al divieto di avvicinamento alla persona offesa, misura cautelare adottata in seguito a episodi di maltrattamenti in famiglia. Il provvedimento prevedeva che la sospettata mantenesse una distanza di almeno 500 metri dalla vittima. Tuttavia, il sistema di controllo elettronico ha segnalato l’infrazione, consentendo ai Carabinieri di intervenire tempestivamente.

L’arresto e le conseguenze

Constatata la violazione delle prescrizioni, i militari hanno proceduto all’arresto della donna. Dopo le formalità di rito, la 36enne è stata trattenuta presso le camere di sicurezza del Reparto Territoriale Carabinieri di Aprilia, in attesa della convalida dell’arresto da parte dell’Autorità Giudiziaria.

IPA