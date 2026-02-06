Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È scattata una denuncia per truffa in provincia di Avellino dove i Carabinieri di Aquilonia hanno identificato e deferito all’Autorità Giudiziaria un ragazzo sardo accusato di aver raggirato un cittadino irpino tramite la vendita online di un motore per trattore mai consegnato.

La dinamica della truffa

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, la vicenda ha avuto inizio quando un cittadino irpino si è rivolto ai militari della Stazione di Aquilonia per denunciare una sospetta truffa subita durante una compravendita online.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il presunto responsabile, un giovane sardo, aveva pubblicato su un sito web un annuncio relativo alla vendita di un motore per trattore. L’offerta, particolarmente vantaggiosa, ha attirato l’attenzione della vittima, che ha deciso di contattare il venditore per concludere l’affare.

Il pagamento e la sparizione del venditore

Dopo aver concordato i dettagli della compravendita, l’acquirente ha versato un anticipo di circa 4.200 euro tramite bonifico, come richiesto dal venditore. Tuttavia, una volta ricevuto il denaro, il presunto truffatore si è reso irreperibile, interrompendo ogni comunicazione e facendo perdere le proprie tracce.

La denuncia e le indagini

Resosi conto di essere stato vittima di una truffa, l’acquirente ha tentato invano di ricontattare il venditore. Dopo numerosi tentativi falliti, ha deciso di rivolgersi ai Carabinieri di Aquilonia per denunciare l’accaduto. I militari dell’Arma hanno immediatamente avviato le indagini, riuscendo in breve tempo a identificare il presunto responsabile e a denunciarlo all’Autorità Giudiziaria competente.

