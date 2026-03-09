Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato un intervento di salvataggio provvidenziale quello che ha avuto luogo nel comprensorio sciistico di Arabba, dove un uomo austriaco ultrasettantenne è stato soccorso dopo una rovinosa caduta sulle piste. L’episodio, avvenuto il 5 marzo, ha visto l’uomo perdere conoscenza e andare in arresto cardiaco, ma grazie alla prontezza e alla professionalità degli operatori del servizio di sicurezza e soccorso piste in montagna della Polizia di Stato, la sua vita è stata salvata. L’azione è stata resa possibile anche dal supporto del personale sanitario e dei militari intervenuti sul posto.

L’intervento degli operatori

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il salvataggio si è svolto nel pomeriggio del 5 marzo sulle piste di Arabba. L’uomo, un cittadino austriaco di oltre settant’anni, stava sciando quando ha perso il controllo degli sci, cadendo violentemente sul manto nevoso. L’impatto è stato tale da lasciarlo privo di coscienza, in arresto cardiaco e senza respiro, con una significativa perdita di sangue dal naso e dalle orecchie.

Gli agenti del servizio di sicurezza e soccorso piste in montagna, resisi subito conto della gravità della situazione, hanno iniziato immediatamente le manovre di rianimazione cardio-polmonare. Il massaggio cardiaco manuale e la ventilazione polmonare sono stati eseguiti con determinazione e professionalità, alternandosi per garantire la continuità delle operazioni salvavita. Durante tutta la procedura, gli operatori sono rimasti in costante contatto telefonico con la sala operativa del 118, ricevendo indicazioni e aggiornamenti in tempo reale.

Il coordinamento tra forze dell’ordine e sanitari

Il successo dell’intervento è stato reso possibile dalla tempestività e dalla preparazione tecnica degli operatori della Polizia di Stato, affiancati dal personale sanitario e dai militari giunti in supporto. La collaborazione tra le diverse figure presenti sul luogo dell’incidente ha permesso di ristabilire l’attività cardio-circolatoria dell’uomo, che è stato poi affidato alle cure dei sanitari per il trasporto in ospedale.

Il trasferimento in ospedale

Una volta stabilizzate le condizioni vitali, lo sciatore austriaco è stato elitrasportato all’ospedale di Trento, dove si trova attualmente ricoverato. Le sue condizioni restano sotto osservazione, ma il tempestivo intervento degli operatori ha evitato conseguenze ben più gravi.

