Arabba, cade e va in arresto cardiaco perdendo sangue dalle orecchie: sciatore salvato in extremis
Un uomo austriaco ultrasettantenne è stato salvato dopo un arresto cardiaco sulle piste di Arabba grazie all’intervento della Polizia.
È stato un intervento di salvataggio provvidenziale quello che ha avuto luogo nel comprensorio sciistico di Arabba, dove un uomo austriaco ultrasettantenne è stato soccorso dopo una rovinosa caduta sulle piste. L’episodio, avvenuto il 5 marzo, ha visto l’uomo perdere conoscenza e andare in arresto cardiaco, ma grazie alla prontezza e alla professionalità degli operatori del servizio di sicurezza e soccorso piste in montagna della Polizia di Stato, la sua vita è stata salvata. L’azione è stata resa possibile anche dal supporto del personale sanitario e dei militari intervenuti sul posto.
L’intervento degli operatori
Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il salvataggio si è svolto nel pomeriggio del 5 marzo sulle piste di Arabba. L’uomo, un cittadino austriaco di oltre settant’anni, stava sciando quando ha perso il controllo degli sci, cadendo violentemente sul manto nevoso. L’impatto è stato tale da lasciarlo privo di coscienza, in arresto cardiaco e senza respiro, con una significativa perdita di sangue dal naso e dalle orecchie.
Gli agenti del servizio di sicurezza e soccorso piste in montagna, resisi subito conto della gravità della situazione, hanno iniziato immediatamente le manovre di rianimazione cardio-polmonare. Il massaggio cardiaco manuale e la ventilazione polmonare sono stati eseguiti con determinazione e professionalità, alternandosi per garantire la continuità delle operazioni salvavita. Durante tutta la procedura, gli operatori sono rimasti in costante contatto telefonico con la sala operativa del 118, ricevendo indicazioni e aggiornamenti in tempo reale.
Il coordinamento tra forze dell’ordine e sanitari
Il successo dell’intervento è stato reso possibile dalla tempestività e dalla preparazione tecnica degli operatori della Polizia di Stato, affiancati dal personale sanitario e dai militari giunti in supporto. La collaborazione tra le diverse figure presenti sul luogo dell’incidente ha permesso di ristabilire l’attività cardio-circolatoria dell’uomo, che è stato poi affidato alle cure dei sanitari per il trasporto in ospedale.
Il trasferimento in ospedale
Una volta stabilizzate le condizioni vitali, lo sciatore austriaco è stato elitrasportato all’ospedale di Trento, dove si trova attualmente ricoverato. Le sue condizioni restano sotto osservazione, ma il tempestivo intervento degli operatori ha evitato conseguenze ben più gravi.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.