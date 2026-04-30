Arbitra 16enne fischia un rigore in Venaria - Torino U17 femminile, padre preso a pugni e madre spintonata

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Un’aggressione fisica e verbale è avvenuta ai danni dei familiari di un’arbitra sedicenne a Venaria durante la sfida Under 17 contro il Torino. Dopo un rigore fischiato nel finale, un gruppo di tifosi ha colpito il padre della giovane con un pugno. Il giudice sportivo ha inflitto un’ammenda di 400 euro alla società ospitante, sottolineando il panico vissuto dalla direttrice di gara.

L’aggressione al campo durante la partita tra Venaria e Torino

Nella giornata di domenica 26 aprile 2026, presso l’impianto sportivo di Venaria Reale, si è disputata la gara del campionato regionale Under 17 femminile tra le padrone di casa e il Torino.

La partita, valida per la seconda fase del torneo, si è conclusa con il punteggio di 4-3 in favore della squadra granata grazie a un calcio di rigore assegnato nei minuti conclusivi. Una decisione che ha innescato una reazione violenta da parte di un gruppo di sostenitori locali presenti sulle tribune.

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La direttrice di gara, una sedicenne appartenente alla sezione di Chivasso, è stata bersaglio di insulti al termine della sfida, con alcuni tifosi che avrebbero cercato di scavalcare le recinzioni del campo per raggiungere il terreno di gioco, senza riuscirvi. Le giocatrici del Venaria hanno tentato di contenere la rabbia dei propri sostenitori, molti dei quali genitori o parenti delle atlete stesse.

La violenza contro i familiari dell’arbitra

Mentre la giovane veniva scortata negli spogliatoi da un dirigente del club locale, circa dieci sostenitori del Venaria hanno individuato e circondato i suoi familiari sulle tribune. Tra le persone aggredite verbalmente e fisicamente vi erano il padre, la madre e il fratellino di dodici anni della ragazza, accorsi allo stadio per sostenere la sua direzione della gara.

Secondo la ricostruzione degli eventi, la madre della giovane è stata spintonata e insultata pesantemente, provocando l’intervento del marito a difesa dei congiunti. Nel corso del confronto, il padre della sedicenne è stato colpito con un pugno che gli ha causato una ferita sanguinante al labbro inferiore.

Il giudice sportivo ha definito emblematico il comportamento di una calciatrice locale che, nel tentativo di riportare la calma tra i supporter, ha rivolto al genitore la frase: “Papà smettila che mi stai facendo vergognare“. Nonostante la tensione, i familiari colpiti sono riusciti ad abbandonare la struttura sportiva e a richiedere l’intervento dei Carabinieri.

Il provvedimento disciplinare contro la società

Il giudice sportivo territoriale Armando Francia ha analizzato i referti ufficiali e ha deliberato una sanzione di 400 euro di ammenda nei confronti della società coinvolta.

Nel provvedimento ufficiale si legge che “l’accaduto ha inevitabilmente determinato uno stato di paura, tensione e frustrazione per la direttrice di gara che all’interno dell’impianto sportivo del Venaria ha vissuto momenti di panico per la propria incolumità e per quella dei suoi familiari”.

La sanzione è stata parzialmente contenuta proprio grazie al comportamento delle giocatrici che hanno cercato di calmare i tifosi. Il referto evidenzia inoltre che, nonostante le richieste della sedicenne, i dirigenti locali non avrebbero provveduto a chiamare le Forze dell’Ordine.

Giovanni Pasquale, presidente dell’Asd Venaria Reale, ha espresso in una nota ufficiale la “più ferma condanna per ogni forma di violenza, verbale o fisica”. Il dirigente ha aggiunto che sono già stati presi provvedimenti nei confronti dei responsabili dell’aggressione per tutelare la “sicurezza e la serenità di tutti coloro che frequentano la nostra struttura”.