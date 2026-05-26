Arbitro 16enne aggredito a Usini vicino Sassari nel match di Terza Categoria, gara sospesa dopo lo schiaffo

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Un arbitro 16enne è stato aggredito in cambio da un calciatore che aveva appena ricevuto il cartellino rosso. Il video dell’aggressione è diventato virale. L’episodio si è verificato durante una partita del campionato di Terza Categoria a Usini, in provincia di Sassari. Il match è stato sospeso.

L’aggressione all’arbitro

In un video è stato ripreso il momento che ha scatenato l’aggressione del calciatore. Motivo dell’ammonizione è stata una palla contesa vicino alla linea del fallo laterale.

La notizia è stata riportata da La Nuova Sardegna e l’aggressione è avvenuta a Usini, in provincia di Sassari, nella gara tra Gymnasium Sassari e Gs Monserrato.

Il match era giunto al quarto d’ora della ripresa, quando sulla fascia il numero 30 della Gymnasium, Ali Mohammed, ha prima provato a recuperare senza riuscirci una palla che stava per superare la linea, poi l’ha calciata lontano.

L’arbitro, un ragazzo di 16 anni, ha tirato fuori il cartellino giallo, che per il giocatore era il secondo in giornata dopo essere stato ammonito per essersi levato la maglia.

Prima che arrivasse il cartellino rosso, il giocatore colpito dal provvedimento, che si trovava di fronte all’arbitro, lo ha schiaffeggiato e gli ha dato una spinta.

Il match sospeso

L’arbitro sedicenne, dopo l’aggressione, è rimasto in piedi e, mentre il giocatore veniva accompagnato negli spogliatoi, ha fischiato la fine della partita.

Tutti i giocatori e i dirigenti di entrambe le squadre sono scattati verso i due e hanno fatto capannello attorno all’arbitro per rassicurarlo e sincerarsi che stesse bene.

Il pubblico si è schierato immediatamente dalla parte dell’arbitro-ragazzino condannando l’episodio.

Chi è l’arbitro sedicenne

Come riporta l’Avvenire, nonostante la giovane età, l’arbitro aggredito ha già alle spalle un’esperienza di 300 partite.

Il ragazzo ha diretto anche in Prima categoria.

Intanto è arrivata la condanna dell’aggressione anche dalla Figc provinciale di Sassari.

“Prendiamo nettamente le distanze da questi atteggiamenti che tanto facciamo per combattere e prevenire, cercando di inculcare nelle società e nei calciatori i valori del rispetto per arbitri e avversari, dello sport come momento di incontro e di sano divertimento”, ha affermato il vicepresidente provinciale, Giovanni Ruiu, responsabile proprio per la Terza categoria.

“L’aspetto positivo di questo deprecabile episodio – ha continuato – è che il giocatore è stato subito isolato ed entrambe le squadre hanno difeso il direttore di gara. Questo significa che l’ambiente è sano e sereno, e sa reagire a questi fatti sporadici”.