Arbitro donna minorenne presa a schiaffi e pugni nella partita giovanile in Sardegna, aggredita dal dirigente

Schiaffi e pugni all’arbitro. Una ragazza di 17 anni è stata aggredita da un dirigente durante una partita di calcio giovanile in Sardegna. L’arbitra è finita al pronto soccorso, ha riportato lesioni con una prognosi di 45 giorni. La Lega nazionale dilettanti ha definito l’episodio di “estrema gravità”, l’aggressore è stato squalificato per cinque anni.

Arbitra minorenne presa a schiaffi e pugni

L’episodio è avvenuto lo scorso 28 febbraio a Monserrato, in provincia di Cagliari, durante la partita del campionato Allievi Under 17 fra Nuova La Salle e Gioventù Sarroch.

Nel corso della gara l’arbitra, una ragazza di 17 anni, è stata aggredita e presa a schiaffi e pugni da un dirigente della squadra ospite.

All’origine della violenta aggressione una banale discussione per una rimessa laterale.

L’aggressione durante una partita giovanile in Sardegna

Secondo quanto riporta la Nuova Sardegna, tutto è iniziato al 4′ del secondo tempo, quando il dirigente ha iniziato a protestare animatamente contro l’arbitra contestando la mancata concessione di una rimessa laterale.

L’arbitra l’ha ammonito e l’uomo ha reagito insultando pesantemente la ragazza. La giovane direttrice di gara ha quindi estratto il cartellino rosso nei confronti del dirigente.

A quel punto lui avrebbe perso la testa, sarebbe entrato in campo e avrebbe colpito la 17enne con due schiaffi al volto. Quando la ragazza ha cercato di sottrarsi, l’avrebbe colpita nuovamente con un pugno.

Sono poi intervenuti altri tesserati della squadra, che hanno bloccato l’uomo e soccorso l’arbitro, la gara è stata sospesa.

Portata al pronto soccorso, la ragazza ha riportato lesioni con una prognosi di 45 giorni.

Dirigente squalificato per cinque anni

Il dirigente responsabile dell’aggressione è stato squalificato per cinque anni dal giudice sportivo.

Oltre alla squalifica dell’uomo, la società Gioventù Sarroch è stata condannata al pagamento di una multa di mille euro, alla sconfitta 3-0 a tavolino e alla penalizzazione di 2 punti in classifica.

Nel motivare il provvedimento disciplinare, la Lega Nazionale Dilettanti di Cagliari ha richiamato “l’estrema gravità della condotta del dirigente”, in quanto la vittima dell’aggressione è “un ufficiale di gara donna e minorenne, aggredita da un soggetto adulto che dovrebbe ricoprire un ruolo educativo e di responsabilità”.

La società contesta la ricostruzione dei fatti

Con un comunicato sulla sua pagina Facebook, la società sportiva mette però in dubbio la ricostruzione dei fatti che ha portato alla maxi squalifica, parlando solo di “aggressione verbale”.

“Siamo vicini e solidali con l’arbitro per l’aggressione verbale ricevuta, ma riteniamo opportuno e giusto che gli organi di competenza analizzino nelle sedi dovute tutti gli altri particolari emersi nella vicenda”, si legge nella nota.

“Siamo fiduciosi che a breve si faccia maggiore chiarezza sulla vicenda, che ha visto coinvolto il nostro dirigente, conosciuto da tutti come un’ottima persona sia dentro che fuori dal campo”, scrive la Gioventù Sarroch.