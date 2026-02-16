Arbitro La Penna e Bastoni minacciati di morte con moglie e figlie piccole, polizia consiglia di stare a casa

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

L’arbitro Federico La Penna è stato minacciato di morte dopo il match di Serie A tra Inter e Juventus. Minacce e insulti anche per Alessandro Bastoni, calciatore dei nerazzurri, per aver fatto espellere un avversario, Pierre Kalulu, con una simulazione e per sua moglie e sua figlia. L’arbitro sporgerà denuncia alla polizia postale che ha consigliato a lui e alla sua famiglia di rimanere in casa.

L’arbitro La Penna minacciato di morte

Il Derby d’Italia tra Inter e Juventus della 25esima giornata di Serie A ha lasciato strascichi pesanti. L’arbitro della gara, Federico La Penna, è stato bersaglio online di insulti e minacce di morte – che si sono estese anche alla sua famiglia – per il suo operato e per aver espulso un giocatore degli ospiti. Il direttore di gara romano, 42enne, è stato ingannato da una simulazione di un giocatore dell’Inter – Alessandro Bastoni – e ha quindi commesso un errore in uno dei match più attesi dell’anno.

Sorte simile è capitata al calciatore nerazzurro e alla sua famiglia che sono stati raggiunti da pesanti insulti e minacce di morte. Bastoni ha limitato la possibilità di commentare i suoi post sui social mentre sua moglie, Camilla Bresciani. ha deciso di disattivare il proprio profilo online, anche su consiglio delle forze dell’ordine.

Insulti e offese sui social, il post Inter-Juve

Sono ore concitate quelle che sta vivendo Federico La Penna, esperto arbitro di Serie A, incappato in una giornata no nella partita da lui arbitrata tra Inter e Juventus. Agli errori commessi a San Siro sono seguiti pesanti offese e insulti alla sua persona e alla sua famiglia.

Come riporta La Repubblica, La Penna ha raccolto commenti, messaggi e minacce di morte che gli sono arrivati e ha deciso di sporgere denuncia alla polizia postale che ha consigliato a lui e alla famiglia di rimanere in casa. Come scrive Ansa, la Procura di Roma con il procuratore aggiunto Sergio Colaiocco indagherà sulla vicenda e, dopo aver analizzato la denuncia sporta dall’arbitro La Penna, procederà con l’apertura di un fascicolo di indagine.

“Ti sparo”, “Ti ammazzo”, “Ti veniamo a cercare, sappiamo dove abiti”, questi solo alcuni dei messaggi che sono stati recapitati al direttore di gara che, quando non fa l’arbitro, è un avvocato. Vere e proprie minacce rivolte non solo a lui ma anche alla sua famiglia, a sua moglie e alle sue due figlie piccole.

Odio e minacce anche per Bastoni

Non solo La Penna, vergognosi insulti, offese e minacce di morte sono arrivate anche ad Alessandro Bastoni, a sua moglie Camilla e a sua figlia piccola, Azzurra.

Secondo quanto riportato da Ansa, sono centinaia e centinaia i commenti giunti sui profili social dei due. “Buffone”, “Devi morire”, “Pagliaccio”, “Che brutta persona tua marito, simulatore e antisportivo. Cosa potete insegnare a vostra figlia?”. “Povero bambino che ha un padre così schifoso”, questo il tenore dei tanti messaggi indirizzati al giocatore dell’Inter e della Nazionale.

Bastoni ha deciso di togliere la possibilità di commentare le foto presenti sui propri canali social mentre sua moglie Camilla ha disattivato i propri profili. Sulla sfida si sono espressi anche personaggi della politica e del giornalismo. Enrico Letta ha auspicato che il giocatore dell’Inter non venga convocato per i prossimi impegni della Nazionale, Ignazio La Russa ha minimizzato i fatti, ricordando il credito che i nerazzurri avrebbero verso i bianconeri, mentre Roberto Saviano ha accusato il presidente dell’Inter, Beppe Marotta.