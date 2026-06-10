Arbitro Omar Artan torna in Somalia da eroe dopo l'esclusione dal Mondiale: "Continuo e non mi scoraggio"

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

L’arbitro somalo Omar Artan, dopo che gli è stato negato l’ingresso negli Stati Uniti e di conseguenza è stato escluso dal Mondiale di Calcio 2026, è rientrato a Mogadiscio dove è stato accolto da eroe. Il direttore di gara africano, parlando con la stampa locale, ha lanciato un messaggio positivo, invitando i giovani a non scoraggiarsi di fronte alle avversità e assicurando che sarà presente ai Mondiali del 2030.

L’arbitro Omar Artan torna in Somalia da eroe

“Non dobbiamo mai scoraggiarci. I giovani non devono perdere la speranza. Sono ancora pronto a continuare il mio percorso nonostante queste difficoltà”, ha dichiarato Artan, che è stato accolto da un centinaio di persone nelle scorse ore all’aeroporto di Mogadiscio.

I presenti hanno sventolato le bandiere della Somalia in un clima di festa, nonostante non gli sia stato concesso di arbitrare i match del Mondiale.

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“Sarò presente ai prossimi Mondiali e continuerò a rendere orgogliosa la Somalia – ha aggiunto Artan davanti ai giornalisti – Nonostante quello che mi è successo, non mi lascio scoraggiare”.

Perché ad Artan è stato negato il visto per entrare negli Usa

Artan è stato eletto nel 2025 come miglior arbitro di tutta l’Africa ed ha anche diretto la finale della Champions League africana.

Designato dalla federazione africana per arbitrare al Mondiale, ha preso un volo per gli Usa dove è stato sottoposto a una serie di controlli e a un interrogatorio durato circa 11 ore.

Artan ha raccontato al New York Times di aver dovuto rispondere a domande relative allo scenario politico attuale del suo Paese d’origine. In particolare gli sono stati rivolti quesiti sulle attività terroristiche dell’organizzazione Al-Shabab.

Il direttore di gara ha assicurato di non aver alcun tipo di legame con l’organizzazione. Tuttavia, terminato l’interrogatorio sarebbe stato trasferito in una cella di detenzione, dove è stato trattenuto per diverse ore. Infine è stato imbarcato su un volo di ritorno in quanto le autorità americane gli hanno negato il visto.

Il commento della Fifa e del Dipartimento di Stato statunitense

La Fifa ha preso le distanze dall’intera vicenda. Ha spiegato che la decisione sugli ingressi in territorio americano spetta al Paese ospitante.

Un funzionario del Dipartimento di Stato statunitense ha commentato il caso rilasciando dichiarazioni ai media francesi, ai quali ha riferito che l’arbitro era “legato a presunti membri di organizzazioni terroristiche” e che dunque “il viaggiatore non era idoneo all’ingresso negli Stati Uniti”.

Il New York Times, nel frattempo, ha ipotizzato che potrebbe trattarsi di un clamoroso caso di omonimia, in quanto Artan ha più volte affermato di non avere nulla a che fare con il terrorismo.

La decisione è stata presa “per ottime ragioni”, ha scandito Andrew Giuliani, direttore esecutivo della task force Fifa della Casa Bianca, intercettato dai microfoni di Sky News.

“Ci sono cose di cui non possiamo parlare. Posso dire che chiunque parli con ‘soggetti negativi‘ che mirano a danneggiare gli Stati Uniti non sarà ammesso nel nostro Paese”, ha aggiunto Giuliani.

“Non permetteremo che un torneo di calcio, anche se enorme, diventi una minaccia per gli americani. Siamo orgogliosi del lavoro che è stato fatto sinora a livello di visti: vogliamo che ci sia massima sicurezza per tutti”, ha concluso.