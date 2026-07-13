Arbitro Rob Dieperink trovato morto in casa, arbitro era stato arrestato dopo Crystal Palace-Fiorentina

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L’arbitro olandese Rob Dieperink è stato trovato morto il 13 luglio nella sua abitazione a Borculo, nei Paesi Bassi. Aveva 38 anni. La notizia è stata confermata dalla Federcalcio olandese, la Knvb, che ha espresso cordoglio per la scomparsa del direttore di gara. Le cause del decesso non sono state rese note. Era stato arrestato il 9 aprile 2024 in un hotel di Londra con l’accusa di violenza sessuale nei confronti di un adolescente di 17 anni. Il caso era stato archiviato per mancanza di prove.

Rob Dieperink, chi è l’arbitro trovato morto

Come riporta ANSA, Rob Dieperink era un arbitro con esperienza internazionale.

Dal 2017 dirigeva partite nell’Eredivisie, il massimo campionato olandese, ed era stato impiegato anche come addetto al Var in competizioni europee e internazionali.

Nel 2024 era stato tra gli arbitri Var agli Europei e aveva fatto parte della squadra arbitrale della finale di Europa League vinta dall’Atalanta.

Pochi giorni prima della morte aveva diretto un’amichevole tra Go Ahead Eagles e Apollon.

L’arresto e l’esclusione dai Mondiali

Come ricorda il Corriere della Sera, Rob Dieperink avrebbe dovuto partecipare anche ai Mondiali 2026 come assistente Var nella squadra dell’arbitro Danny Makkelie.

La sua convocazione era però saltata dopo un’indagine della polizia britannica legata a un episodio avvenuto a Londra.

L’arbitro, trovato morto nella sua casa, era stato arrestato dopo la partita di Conference League Crystal Palace-Fiorentina.

Dopo aver lavorato come Var nel match del 9 aprile, valido per l’andata dei quarti di finale, era stato fermato in un hotel di Londra con l’accusa di violenza sessuale nei confronti di un adolescente di 17 anni.

A denunciare l’episodio sarebbe stata la presunta vittima.

Il caso era poi stato archiviato per mancanza di prove.

Le parole di Rob Dieperink dopo l’esclusione

Al De Telegraaf, Rob Dieperin aveva commentato la vicenda parlando di accuse ingiuste.

“Mi rattrista molto di essere stato accusato ingiustamente”, aveva dichiarato.

L’arbitro aveva poi aggiunto: “Le accuse sono state smentite e il caso è stato archiviato dopo un’indagine adeguata e approfondita. È un peccato che la Fifa abbia deciso di non convocarmi più per i Mondiali”.