Arbitro VAR ai Mondiali Shaun Evans accusato di aver fatto un gesto nazista in tv, Fifa avvia indagine

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

La Fifa avrebbe avviato un’indagine nei confronti di Shaun Evans, un arbitro Var australiano presente ai Mondiali in corso di svolgimento tra Stati Uniti, Messico e Canada. L’addetto al Video Assistant Referee avrebbe infatti mostrato in diretta tv un gesto riconducibile ad ambienti neonazisti e di estrema destra.

Bufera su Shaun Evans ai Mondiali

Una nuova polemica coinvolge i Mondiali e la Fifa. Un arbitro Var australiano, Shaun Evans, avrebbe fatto un gesto nazista in tv mentre veniva inquadrato e presentato agli spettatori prima del match tra Germania e Curaçao giocato a Dallas domenica alle ore 19 italiane.

L’associazione del presidente Gianni Infantino avrebbe preso atto della vicenda e avviato un’indagine interna, come confermato da alcune fonti a The Athletic.

Il gesto nazista in tv nella sala Var

Prima della gara, come accade da protocollo, la regia ha inquadrato la sala Var dove si trovano gli arbitri che aiutano quelli in campo a prendere le decisioni giuste. Ripreso brevemente insieme ai suoi colleghi, Evans è in piedi, con il braccio lungo il fianco e con le dita della mano destra mima il segno “OK” rovesciato, unendo pollice e indice e formando un cerchio tenendo le restanti dita distese.

Per molti, il suo gesto rappresenta un rimando a una simbologia adottata da gruppi dell’estrema destra e dai suprematisti bianchi per rappresentare il “White Power” con la mano che, così facendo, forma la P di Power e la W di White.

Pur essendo simile a quello usato nel “gioco del cerchio”, tale gesto è presente nella lista di simboli d’odio redatta dall’Anti-defamation League ed è diventato noto dopo essere stato utilizzato anche da Brenton Tarrant, suprematista bianco australiano che uccise 50 persone in una sparatoria contro una moschea.

Chi è l’arbitro sotto indagine

Fino ad ora né la Fifa né Shaun Evans si sono pronunciati in merito a questa vicenda e non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali.

Evans (38 anni) è un esperto arbitro australiano. È impegnato nella prima divisione nazionale già dal 2008 ed è stato eletto miglior direttore di gara della A-League 2018-19. Già quattro anni fa, ai Mondiali del 2022, aveva rappresentato l’Australia come addetto al Var.

A testimonianza del fatto che la Fifa ha preso seriamente la questione, in tanti hanno notato come – dopo il match del suddetto gesto – sia cambiato il protocollo di regia per la sala Var. Nelle partite successive, infatti, gli arbitri addetti al Var non sono più stati inquadrati frontalmente in posa, ma sono stati ripresi mentre analizzano i monitor di gioco.