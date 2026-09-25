Archeologo dilettante trova 934 denari romani col metal detector, erano nascosti a Wesseling in Germania

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A Wesseling un archeologo dilettante ha scoperto con un metal detector 934 denari romani d’argento, per un peso di 3,1 chilogrammi. È il più grande tesoro monetale di epoca adrianea mai rinvenuto in Germania. Le monete, ora esposte a Bonn, furono probabilmente sepolte volontariamente nel II secolo d.C. e mai più recuperate.

L’archeologo col metal detector scova un tesoro

Il segnale acustico non smetteva di suonare: sarà capitato innumerevoli volte, restituendo cianfrusaglie e oggetti di poco conto. Ma sotto un campo agricolo nella periferia di Colonia, con un banale metal detector un archeologo per passione ha trovato qualcosa di eccezionale.

L’uomo si chiama Oliver Riedl, e stava perlustrando un terreno nei pressi di Wesseling. Il suo apparato ha continuato a segnalare la presenza di metallo, anche dopo aver individuato le prime quindici monete d’argento.

ANSA

I 934 denari romani sepolti a Wesseling, Germania

“Mi era chiaro che lì sotto fosse sepolto qualcosa di più grande”, ha raccontato lo stesso Riedl, che ha subito allertato le autorità competenti.

Lo scavo condotto dagli esperti ha riportato alla luce un totale di 934 denari romani d’argento, per un peso complessivo di 3,1 chilogrammi. Si tratta, secondo quanto comunicato dall’Ufficio LVR per la tutela dei beni archeologici della Renania, del più consistente ritrovamento di monete d’epoca adrianea mai registrato sul suolo tedesco.

La maggior parte dei pezzi risale all’epoca degli imperatori flavi, tra il 69 e il 96 d.C., mentre l’esemplare più antico fu coniato addirittura nel 148 a.C., quando Roma era ancora una repubblica. Il tesoro è stato presentato al pubblico martedì scorso al LVR-LandesMuseum di Bonn, dove resta ora in esposizione permanente.

Quanto valgono le monete

A colpire non è solo la quantità dei denari, ma il loro valore reale per l’epoca. Un legionario romano percepiva mediamente 300 denari l’anno, di cui circa la metà veniva trattenuta per vitto e attrezzatura. Accumulare una cifra come quella ritrovata a Wesseling avrebbe richiesto a un soldato l’intero stipendio disponibile per circa sei anni.

Resta invece un mistero chi abbia messo da parte quella fortuna e perché non sia mai tornato a recuperarla. Gli studiosi ipotizzano che il proprietario possa essere morto prima di poter disseppellire il proprio tesoro, in un’epoca priva di un sistema bancario che rendeva la sepoltura di beni preziosi una delle poche forme di tutela del patrimonio.

La zona di Wesseling rientrava nei territori sotto controllo romano lungo il confine del Reno, presidiati fin dai tempi del generale Marco Vipsanio Agrippa: da uno di quegli insediamenti militari sarebbe nata Colonia Agrippina, l’attuale Colonia, rimasta sotto l’influenza di Roma per circa cinque secoli, fino al 459 d.C.

Tesori romani riemersi in Europa

Il ritrovamento di Wesseling si inserisce in una stagione particolarmente ricca di scoperte archeologiche in Europa realizzate da appassionati con il metal detector. Nei Paesi Bassi, presso Bunnik, sono stati recuperati di recente 404 conii celtici, romani e numidi risalenti al 47 d.C., legati alla conquista romana della Britannia.

Nel Regno Unito, il Whorlton Hoard ha restituito monete e oggetti in argento di altissima purezza datati tra il 395 e il 402 d.C., oggi esposti al British Museum. In Galles, sempre quest’anno, due lingotti di piombo di epoca romana sono stati individuati per la prima volta nella regione.

Anche fuori dal mondo romano, in Norvegia nei pressi di Rena, un gruppo di cercatori ha portato alla luce oltre 3mila monete vichinghe dell’XI secolo.