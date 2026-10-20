Archiviata inchiesta sulla scomparsa di Kata, procedimento contro zii chiuso: può essere riaperta, lo scenario

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Il giudice per le indagini preliminari ha disposto l’archiviazione per il procedimento penale relativo alla scomparsa di Kata, la bambina scomparsa il 10 giugno 2023 dall’ex hotel Astor di Firenze. Il procedimento riguardava lo zio materno e lo zio paterno della bambina, indagati per il presunto sequestro di persona a scopo di estorsione della minore. Il giudice ha accolto la richiesta di archiviazione perché dalle indagini preliminari non sono emersi elementi per formulare “una ragionevole previsione di condanna”.

Archiviazione per la scomparsa di Kata

Si apprende che martedì 20 ottobre il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze ha disposto l’archiviazione per il procedimento relativo alla scomparsa della bambina peruviana, nota come Kata.

Mia Kataleya Chicllo Alvarez è scomparsa il 10 giugno 2023 da un ex hotel, l’Astor di Firenze, che risultava occupato da decine di famiglie straniere.

Per la sua scomparsa erano stati indagati Argenis Abel Alvarez Vasquez e Marlon Edgar Chicllo Romero, rispettivamente lo zio materno e lo zio paterno di Kata.

Indagini e accuse

I due zii sono stati indagati, e quindi oggetto di indagini, per il presunto sequestro di persona a scopo di estorsione della minore. Oltre a questo, risultavano indagati anche per altre ipotesi di reato.

Il giudice ha però accolto la richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero, con la motivazione che non ci fossero elementi, emersi nel corso delle indagini preliminari, capaci di consentire di formulare una ragionevole previsione di condanna nei confronti dei due indagati.

Le indagini non hanno quindi consentito di ricostruire con certezza le circostanze della sottrazione e dell’allontanamento della bambina e non ci sono neanche altri elementi probatori idonei contro gli indagati.

Il decreto di archiviazione

Dal provvedimento di archiviazione, come spiega il presidente del Tribunale Sergio Antonio Pizzuti e reso noto da Adnkronos, si apprende che il procedimento nella sua attuale configurazione probatoria, quindi sulla base degli elementi disponibili, porta verso l’assenza della pronuncia di condanna.

Nel decreto viene richiamato l’articolo 414 del Codice di procedura penale che permette la riapertura delle indagini su richiesta motivata qualora emergessero nuove esigenze investigative e l’individuazione di nuove fonti di prova, da sole o insieme a quelle già acquisite.