Archiviata l'indagine su mafia e appalti per le stragi del 1992, “Giusta la pista, ma mancano le prove"

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Nei mesi precedenti alle stragi del 1992 in cui persero la vita, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino stavano indagando sulle infiltrazioni della mafia nei grandi appalti. Una pista considerata corretta dal Gip Santi Bologna, ma che oggi viene archiviata per mancanza di prove. Archiviata anche la posizione degli ex magistrati accusati di favoreggiamento aggravato.

La pista su mafia e appalti

All’inizio degli anni ’90, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino stavano indagando per portare alla luce l’infiltrazione mafiosa nei grandi appalti.

Operavano entrambi in un clima di ostilità ed emarginazione, nel quale maturarono le stragi che li uccisero a distanza di pochi mesi nel 1992.

ANSA

Proprio il loro lavoro sull’affare mafia-appalti è indicato più di trent’anni dopo dai Pm come movente della loro eliminazione.

Questo il filone di inchiesta contro ignoti sugli attentati ai due magistrati presentata dai Pm al Gip di Caltanissetta Santi Bologna.

Archiviata l’indagine sulle stragi del 1992

Pur considerando “giusta la pista” il giudice Bologna si è visto però costretto ad archiviare il filone d’indagine.

Il Gip, in un approfondito provvedimento di oltre 600 pagine, sottolinea che “l’analisi svolta […] non ha consentito di individuare alcun elemento probatorio, autonomamente persuasivo”.

Il clima ostile nel quale si trovavano Falcone e Borsellino è confermato, ma manca la prova “che possa portare all’identificazione di specifici soggetti tra i magistrati o tra esponenti del mondo politico-imprenditoriale legati a costoro da poter iscrivere quali concorrenti morali (e ancor più materiali) in relazione alle due stragi”.

Prescritto il reato degli ex magistrati

Chiusa per prescrizione del reato contestato anche il procedimento a carico degli ex magistrati Gioacchino Natoli e Giuseppe Pignatone.

I pm erano accusati di favoreggiamento aggravato per aver insabbiato il dossier mafia-appalti nell’interesse di imprenditori vicini a Cosa nostra.

Natoli avrebbe dovuto rispondere anche di calunnia, ma per il giudice Santi Bologna mancherebbe il dolo.

Nel dossier il Gip scrive che Falcone e Borsellino erano “percepiti, non solo all’interno di una parte (purtroppo non così esigua) della magistratura, ma anche all’esterno dell’ordine giudiziario come gli ultimi depositari di un metodo di lavoro e di una concezione attiva ed energica nel contrasto a Cosa nostra”.