Archiviazione per Fedez sul caso Iovino, i suoi avvocati attaccano i media: polemica dopo la decisione del gip

Il gip archivia la posizione di Fedez sull’aggressione a Cristiano Iovino. Il giudice ha accolto la richiesta del pm Michela Bordieri, secondo cui non si configurerebbe il reato di rissa e lesioni per il rapper, sul quale non risulta un coinvolgimento nel pestaggio. In assenza di querela da parte del personal trainer e dei certificati medici, inoltre, non è possibile la procedura d’ufficio.

L’archiviazione

In linea con le richieste dell’accusa e della difesa, il giudice per le indagini preliminari, Vincenza Maccora, ha disposto l’archiviazione del procedimento penale nei confronti di Fedez, al secolo Federico Leonardo Lucia, per il pestaggio dell’aprile 2024 ai danni del personale trainer Cristiano Iovino.

Secondo quanto riportato da Repubblica è archiviata anche la posizione dell’ex bodyguard del cantante, Christian Rosiello, finito nel frattempo in carcere per l’inchiesta sulle curve milanesi.

Fonte foto: ANSA

Il caso Iovino

“Dall’attività istruttoria non sono emersi elementi idonei a configurare il reato di rissa, né prove del coinvolgimento diretto di Fedez – si legge in una nota -. Come evidenziato nel provvedimento, risultano assenti sia certificazioni mediche sia la querela da parte della persona offesa, circostanza che ha determinato l’esclusione anche del reato di percosse”.

Secondo la pm di Milano Michela Bordieri, nell’aggressione commessa da ultras rossoneri contro il personal trainer, nella notte tra il 21 e il 22 aprile 2024, non sarebbe configurabile il reato di rissa perché non si è verificata nell’ambito di uno “scontro tra gruppi contrapposti”, ma di “un gruppo contro un’unica persona offesa”.

Sull’episodio Cristiano Iovino non aveva presentato querela, non si era fatto refertare le eventuali lesioni su certificati medici da poter presentare in procura e aveva accettato dal rapper 10 mila euro per mettere fine alla questione.

Facendo istanza di archiviazione, i legali di Fedez avevano depositato agli atti le immagini di una telecamera di sorveglianza dalle quale emergeva come non fosse possibile stabilire con certezza il coinvolgimento attivo del rapper.

Circostanza che aveva convinto i magistrati, per i quale, infatti, il cantante sarebbe avrebbe assistito alla scena ma senza intervenire.

La reazione di Fedez

“Il provvedimento di archiviazione esclude, finalmente, ogni responsabilità del nostro assistito per i noti fatti e rappresenta la miglior risposta al pesante processo mediatico a cui lo stesso è stato sottoposto da un anno”, hanno commentato i rappresentanti legali di Fedez, gli avvocati Gabriele Minniti e Andrea Pietrolucci.

Essenziale la reazione del rapper, che sul suo profilo Instagram si è limitato a mettere un’emoji con le “mani a cuore” sullo screenshot della notizia della sua archiviazione.