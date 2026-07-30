Archiviazione per la morte di Simona Cinà per "tragico evento", rabbia dei legali: "Indagine a senso unico"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

La Procura di Termini Imerese (Palermo) ha chiesto l’archiviazione dell’inchiesta sulla morte di Simona Cinà. La pallavolista palermitana di 20 anni era stata trovata morta sul fondo della piscina di una villa in cui c’era una festa di laurea, nell’agosto del 2025. “Sembra un’indagine a senso unico, indirizzata a scagionare ogni responsabilità dei presenti, più che a scandagliare la verità”, ha commentato l’avvocato Antonio Ingroia. Secondo la Procura, infatti, il decesso sarebbe stato causato da una tragica fatalità.

Morte di Simona Cinà, per i magistrati fu un “tragico evento”

Nessun responsabile: la morte di Simona Cinà è stata una “tragica fatalità”.

Lo ha deciso la Procura di Termini Imerese (Palermo), che ha archiviato l’inchiesta sul decesso della pallavolista 20enne, trovata morta sul fondo della piscina di una villa in cui c’era una festa di laurea a Bagheria, nell’agosto del 2025.

Visti gli esiti dell’autopsia, gli accertamenti tossicologici e le testimonianze raccolte, infatti, per i magistrati non sono emerse responsabilità penali.

In attesa che il giudice decida sulla richiesta di archiviazione, per la Procura, quindi, non ci sono “elementi per sostenere l’ipotesi di un omicidio“.

La richiesta è stata trasmessa alla segreteria del giudice per l’udienza preliminare, che dovrà fissare l’udienza e pronunciarsi sull’eventuale archiviazione definitiva del procedimento.

La rabbia del legale

All’Adnkronos l’avvocato Antonio Ingroia, legale della famiglia di Simona Cinà, ha espresso tutta la sua rabbia:

“Ritengo questa richiesta di archiviazione disarmante, nel senso che fa cadere le braccia. E conferma quello che purtroppo è il nostro sospetto, dopo aver letto gli atti, e anche la richiesta di archiviazione lo conferma: sembra un’indagine a senso unico, indirizzata a scagionare ogni responsabilità dei presenti, più che a scandagliare la verità ancora misteriosa sulla sulla morte di Simona Cinà”.

L’avvocato ha poi aggiunto: “Gli esiti della perizia di accertamenti medico legali non ci non ci hanno detto nulla sulla dinamica del decesso e ci hanno ribadito soltanto che è annegata e che aveva assunto rilevanti quantità di super alcolici“.

Nella ricostruzione “c’è qualcosa che non funziona”

Ingroia ha ribadito che questi elementi, ha detto, “non aiutano a ricostruire la dinamica dell’incidente”, aumentando la sua convinzione che “c’è qualcosa che non funziona”.

I ragazzi ascoltati, “anche quelli che dicono di essere stati con lei pochi minuti prima della presumibile entrata in acqua, da sola poi e non si capisce come mai dicono che era lucida”, ha aggiunto.

“Non ci è mai passato per la mente ipotizzare l’omicidio volontario, mentre il pm si dilunga, nella richiesta di archiviazione, nello spiegare che è illogico e irrazionale ipotizzare che qualcuno abbia affondato intenzionalmente e abbia fatta annegare Simona con la forza, visto che non ci sono segni di di violenza sul corpo”, ha spiegato Ingroia.

La ricostruzione della Procura

Secondo la Procura sarebbero stati gli esami medico-legali ad aiutare a dare una spiegazione. Gli accertamenti autoptici non avrebbero evidenziato lesioni, graffi, ematomi o altri segni compatibili con un’aggressione.

“Si può escludere con certezza che Simona Cinà sia entrata in acqua perché trascinata o trattenuta contro la sua volontà da parte di terzi fino a provocarne l’annegamento”, hanno detto i magistrati.

Inoltre per la Procura “non è stato documentato o rinvenuto alcun segno di violenza riconducibile a dinamiche di tipo sessuale”.

Gli accertamenti tossicologici hanno poi escluso la presenza di sostanze stupefacenti, farmaci o droghe sintetiche ma hanno rilevato una concentrazione di alcol etilico particolarmente elevata.