Arci contro il governo Meloni per lo sgombero dell'Askatasuna di Torino, "preferisce repressione a mediazione"

L’Arci ha attaccato il Governo e la polizia di Torino per aver sgomberato e fatto sequestrare il centro sociale Askatasuna, dopo le perquisizioni della mattinata che hanno riscontrato violazioni dell’accordo che il gruppo aveva con il Comune per superare lo stato di occupazione dello stabile in cui si trova la sua sede. Il presidente dell’Arci nazionale Walter Massa ha accusato l’Esecutivo di preferire la repressione al dialogo.

L’attacco dell’Arci al Governo

Il presidente di Arci Nazionale Walter Massa e i presidenti di Torino, Daniele Mandarano, e del Piemonte, Andrea Polacchi hanno criticato la decisione di sgomberare il centro sociale Askatasuna.

L’associazione ha criticato il Governo, che avrebbe avuto un atteggiamento “esclusivamente repressivo” nei confronti dello storico centro sociale torinese.

ANSA Una manifestazione contro lo sgombero è stata dispersa con l’utilizzo di idranti

Arci ha ricordato anche l’importanza culturale e sociale di Askatasuna all’interno di Torino, commentando in chiusura del comunicato:

Per Arci è un segnale politico preciso di questo Governo: si preferiscono lo scontro alla costruzione di soluzioni, la repressione e la propaganda alla mediazione, il deserto alla partecipazione.

Lo sgombero della sede di Askatasuna

Nella prima mattinata di oggi 18 dicembre la sede del centro sociale Askatasuna, tra i più famosi in Italia e il più importante a Torino, è stata prima perquisita e poi sgomberata. L’operazione di polizia è stata svolta nell’ambito delle indagini sull’assalto alla sede del quotidiano La Stampa avvenuto il 28 novembre.

Al terzo piano dell’edificio sono state trovate sei persone che dormivano, una violazione dei patti presi dal centro sociale con il comune per superare lo stato di occupazione dello stabile.

Non è chiaro se sia stato questo che ha dato origine allo sgombero. Il giornale online Il Post riporta che nella notte tra il 17 e il 18 dicembre sarebbero stati fatti affluire a Torino 300 agenti di polizia da altre province, segnale che le operazioni di sgombero potrebbero essere state previste nell’operazione.

Il progetto del centro sociale con il Comune di Torino

Nel 2024 il sindaco di Torino Stefano Lo Russo, del Pd, aveva avviato un accordo con Askatasuna in modo da superare lo stato di occupazione illecita dello stabile in cui il centro sociale aveva sede.

L’obiettivo era recuperarlo come “bene comune” senza compromettere il ruolo culturale che il centro sociale ha nella vita del quartiere in cui si trova e della città. L’accordo prevedeva che il centro sociale continuasse a utilizzare solo il piano terra, lasciando liberi i restanti, inagibili.

Il ritrovamento di persone che dormivano al terzo piano avrebbe quindi violato questo patto. Lo Russo ha subito detto che l’accordo è da considerarsi “cessato”.

Walter Massa ha definito l’accordo: “Un percorso complesso che rappresentava un tentativo serio di Governo dei conflitti urbani che viene bruscamente interrotto da una decisione calata dall’alto”.