Arco dell'amore di Melendugno si sbriciola in mare, faraglioni degli innamorati distrutti a San Valentino

Crolla in mare uno dei punti di riferimento più riconoscibili del litorale salentino e simbolo degli innamorati: l‘Arco dell’amore di Melendugno. L’iconica e imponente formazione rocciosa dei faraglioni di Sant’Andrea è stata cancellata nel giorno di San Valentino dalle violenti mareggiate che hanno colpito il tratto della costa pugliese.

Il crollo dell’arco dell’amore

La distruzione dell’arco dei faraglioni di Sant’Andrea è stata infatti causata dalla forte ondata di maltempo che negli ultimi giorni ha investito la Puglia e tutto il Meridione.

La volta naturale si è sgretolata sotto la pioggia e i colpi delle violente onde portate dalla burrasca, che si sono infrante sulla formazione rocciosa fino a devastare la cartolina di mare cristallino tra le più famose d’Italia.

L’arco dei faraglioni di Sant’Andrea

Il ponte naturale rappresentava uno degli scorci più suggestivi del patrimonio paesaggistico della costa salentina ed era una meta per appassionati di canoa, kayak e turisti, conosciuta in tutto il mondo.

Anche se la forma del costone roccioso è il risultato della forza modellatrice del mare e dell’esposizione alle intemperie, il suo crollo è l’emblema dell’ineluttabile fragilità delle falesie salentine.

Le parole del sindaco di Melendugno

La scoperta fatta da alcuni passanti è stata accolta con grande tristezza da tutta la comunità: “È un colpo al cuore durissimo” ha commentato il sindaco di Melendugno, Maurizio Cisternino.

“Una icona del nostro territorio e frantumata dispersa in mare e il dispiacere coinvolge me come primo cittadino e tutta la comunità che ama le nostre località – ha affermato – Purtroppo però la natura fa il suo corso e a volte quello che da poi riprende, sono momenti questi così delicati in cui anche le parole forse non hanno il peso giusto per descrivere cosa accade nel cuore di chi in questi territori ci ha trascorso infanzia adolescenza e tutto il resto della vita”.