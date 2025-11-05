Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per maltrattamenti in famiglia ad Ardea, dove un uomo di 51 anni è stato fermato dopo la segnalazione della compagna, vittima di aggressione e minacce. La donna, di 55 anni, ha richiesto aiuto dopo una lite culminata in violenza, facendo scattare l’intervento delle forze dell’ordine e dei sanitari.

L’intervento dei Carabinieri: la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato ad Ardea, dove i militari della Tenenza locale sono intervenuti in seguito a una chiamata di emergenza al 112. La richiesta di aiuto è arrivata da una donna di 55 anni, residente nella stessa città, che ha denunciato di essere stata aggredita dal compagno al termine di una lite domestica.

La situazione della vittima: violenze e minacce mai denunciate

All’arrivo sul posto, i Carabinieri hanno trovato la donna in strada, visibilmente scossa e in stato di agitazione. La vittima ha raccontato ai militari di essere stata oggetto di violenze fisiche e minacce da parte del convivente per oltre un anno, senza aver mai sporto denuncia prima di quel momento. La gravità della situazione è emersa proprio grazie al coraggio della donna, che ha deciso di rivolgersi alle autorità dopo l’ennesimo episodio di aggressione.

L’intervento dei sanitari e le condizioni della donna

Nel frattempo, sul luogo dell’accaduto è giunto anche il personale sanitario del 118, che ha prestato le prime cure alla donna. Successivamente, la vittima è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Aprilia, dove è stata medicata e dimessa con una prognosi di sei giorni. Le ferite riportate, pur non essendo gravi, hanno confermato la necessità di un intervento tempestivo da parte delle forze dell’ordine e dei servizi sanitari.

L’arresto dell’uomo e le procedure di rito

Dopo aver raccolto la testimonianza della donna, i Carabinieri si sono recati presso l’abitazione dell’uomo, dove lo hanno individuato e bloccato. L’uomo, di 51 anni, residente ad Ardea, è stato condotto in caserma per gli accertamenti di rito. In accordo con la Procura della Repubblica, è stato disposto l’arresto e il trasferimento presso il carcere di Velletri, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

