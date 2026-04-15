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Due uomini sono stati arrestati per maltrattamenti in famiglia ad Ardea nell’arco di pochi giorni. In entrambi i casi è stato attivato il “Codice Rosso” per garantire una risposta immediata e rafforzare la tutela delle vittime. Gli arresti sono stati eseguiti dai Carabinieri della Tenenza locale, intervenuti dopo segnalazioni di violenza domestica.

Due arresti in pochi giorni: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, la Tenenza di Ardea ha portato a termine due arresti distinti per maltrattamenti in famiglia. Gli episodi si sono verificati in tempi ravvicinati e hanno visto coinvolti uomini già noti alle forze dell’ordine. In entrambi i casi, le vittime hanno ricevuto assistenza immediata e sono state attivate le procedure previste dalla legge per la tutela delle persone esposte a reati violenti.

Il primo intervento: violenza e minacce in casa

Nel primo episodio, i Carabinieri sono intervenuti presso un’abitazione di Ardea dopo la segnalazione di una violenta lite domestica. Un 55enne di origine romena, già conosciuto dalle forze dell’ordine, si trovava in evidente stato di ebbrezza alcolica. L’uomo avrebbe tentato di aggredire la moglie 48enne utilizzando prima dei coltelli da pane e successivamente un cacciavite. L’intervento tempestivo del figlio maggiore della coppia ha impedito che la situazione degenerasse ulteriormente. La donna ha poi sporto denuncia-querela, riferendo che il marito era già stato protagonista di episodi simili in passato. I Carabinieri hanno quindi proceduto all’arresto dell’uomo.

Il secondo caso: pugni al volto dopo un rifiuto

Pochi giorni dopo, sempre ad Ardea, i Carabinieri sono stati chiamati a intervenire per un’altra lite in famiglia. In questa circostanza, un 59enne del posto, con precedenti, avrebbe colpito con pugni al volto la compagna convivente, una 52enne. L’aggressione sarebbe avvenuta dopo che la donna si era rifiutata di accompagnarlo ad acquistare sostanze stupefacenti. La vittima è stata trasportata in ospedale e dimessa con una prognosi di 15 giorni. Anche in questo caso, l’uomo è stato arrestato dai Carabinieri.

Il ruolo del Codice Rosso e le tutele per le vittime

In entrambi gli episodi, è stato attivato il cosiddetto “Codice Rosso” (Legge 69/2019), che prevede una corsia preferenziale per le indagini e un rafforzamento delle misure di protezione per le vittime di reati violenti. Questa procedura consente alle forze dell’ordine e all’Autorità Giudiziaria di intervenire con maggiore rapidità, garantendo un supporto immediato alle persone coinvolte.

La sala d’ascolto protetta: un sostegno concreto

All’interno della Tenenza di Ardea è stata allestita una sala d’ascolto protetta denominata “Una stanza tutta per sé”. Questo spazio è stato pensato per offrire un ambiente accogliente e riservato, lontano dalla freddezza degli uffici operativi, al fine di minimizzare il trauma e garantire le migliori condizioni per la raccolta delle testimonianze. L’iniziativa si inserisce in un contesto di particolare attenzione verso le donne e i minori vittime di maltrattamenti e violenza domestica.

Entrambi gli arrestati sono stati condotti presso la Casa Circondariale di Velletri e sono ora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

IPA