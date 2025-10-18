Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

I Carabinieri del N.O.E. di Napoli e quelli della Compagnia di Nola hanno eseguito un provvedimento emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Nola su richiesta della Procura locale. L’intervento ha riguardato un’area di trasferenza nel Comune di Cimitile, in via San Donato, utilizzata come discarica abusiva per rifiuti provenienti anche dal Comune di Comiziano. L’operazione è stata motivata dal concreto rischio di inquinamento del suolo, aggravato dall’abbandono di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Operazione dei Carabinieri: i dettagli dell’intervento

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, nella giornata del 17 ottobre 2025 i militari del N.O.E. di Napoli e della Compagnia di Nola hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo, emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Nola. Il provvedimento, richiesto dalla Procura della Repubblica, ha riguardato un’area di trasferenza situata nel Comune di Cimitile, in via San Donato, che secondo le indagini veniva utilizzata come discarica abusiva.

Le indagini e la denuncia dell’Assessore all’Ambiente

L’inchiesta è stata avviata a seguito di una denuncia presentata dall’Assessore all’Ambiente del Comune di Cimitile, che aveva segnalato uno sversamento abusivo di rifiuti provenienti dal Comune di Comiziano nell’area dell’ex macello di via San Donato. Le indagini, coordinate dal Reparto Speciale dell’Arma e dalla Stazione Carabinieri di Cimitile, si sono concentrate sulla gestione illecita dei rifiuti solidi urbani (RSU) da parte della società incaricata del servizio nei comuni coinvolti.

Area di trasferenza trasformata in discarica abusiva

L’area oggetto dell’operazione, formalmente un autoparco destinato alla trasferenza degli RSU raccolti sulle strade comunali, è stata invece adibita nel tempo a sito di stoccaggio illecito. Gli investigatori hanno rilevato la presenza di cumuli di rifiuti abbandonati direttamente sul terreno e altri depositati in cassoni scarrabili, esposti agli agenti atmosferici. Questa situazione ha comportato un rischio concreto di inquinamento del suolo, aggravato dalla mancanza di autorizzazioni per l’utilizzo dell’area come deposito di rifiuti.

Rifiuti pericolosi e non pericolosi abbandonati

Durante le indagini, i Carabinieri hanno documentato attività continuative di abbandono di rifiuti sia non pericolosi, derivanti dal servizio di raccolta degli RSU, sia pericolosi. Tra questi ultimi sono stati individuati contenitori in plastica e metallo intrisi di smalti, vernici, solventi e oli esausti, sia vegetali che minerali. Tutti questi materiali sono stati lasciati in un’area non autorizzata, che avrebbe dovuto essere destinata esclusivamente alla sosta degli automezzi della società incaricata.

Le prove raccolte e il rischio ambientale

L’esame delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza installati nell’area ha permesso di accertare che l’attività illecita si protraeva almeno dal febbraio 2025. Il deposito incontrollato dei rifiuti ha esposto il suolo al rischio di percolamenti, con la possibilità di causare un grave inquinamento ambientale. Gli elementi probatori raccolti hanno portato alla denuncia dell’amministratore unico della società, accusata di aver gestito in modo illecito rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Sequestro di automezzi e cumuli di rifiuti

Nell’ambito della stessa operazione, i Carabinieri hanno proceduto al sequestro degli automezzi presenti nell’area e dei cumuli di rifiuti rinvenuti. Il GIP presso il Tribunale di Nola, nel motivare il provvedimento cautelare, ha sottolineato il pericolo concreto che l’area, se lasciata nella disponibilità dell’indagata, potesse continuare a essere utilizzata per attività illecite, aggravando ulteriormente la situazione di inquinamento già esistente.

