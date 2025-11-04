Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Ad Arezzo sono state sospese le licenze a due attività: ad un negozio e ad una sala giochi per la vendita di alcolici e la somministrazione di gioco d’azzardo a minori. I provvedimenti sono stati adottati dopo accertamenti e controlli che hanno portato anche al ricovero di una quindicenne.

Le sospensioni decise dalla Questura

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nella mattinata odierna il Questore di Arezzo ha disposto la sospensione della licenza di un esercizio commerciale di vicinato situato in via Guido Monaco. La decisione è arrivata dopo che la Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale ha accertato la vendita di superalcolici a minorenni da parte del titolare del negozio.

Il caso della quindicenne ricoverata

L’ultimo episodio che ha fatto scattare il provvedimento riguarda il ricovero di una quindicenne presso il reparto di Pediatria dell’ospedale San Donato. La ragazza aveva acquistato bevande alcoliche proprio presso il negozio oggetto della sospensione. Questo fatto ha evidenziato ancora una volta i rischi legati alla vendita di alcolici ai minori e ha spinto le autorità a intervenire con fermezza.

Precedenti sanzioni e controlli

Il negozio in questione non era nuovo a situazioni simili: negli anni passati era già stato destinatario di provvedimenti sanzionatori da parte della Polizia Municipale e del Comune di Arezzo. L’esercizio era infatti diventato un punto di riferimento per l’acquisto incontrollato di bevande alcoliche e superalcoliche da parte di minori.

Sospensione anche per una sala giochi

Sempre nell’ambito delle attività di prevenzione e repressione dei reati in danno di minori, dallo scorso 1° novembre è stata disposta un’ulteriore sospensione, questa volta nei confronti di una sala giochi situata in viale Michelangelo. Il provvedimento, che avrà la durata di 10 giorni, è stato adottato ai sensi dell’art. 100 TULPS dopo che il personale della Questura ha trovato un minore intento a giocare alle slot machine all’interno della sala.

Le motivazioni dei provvedimenti

Le sospensioni sono state motivate dalla necessità di tutelare i minori dai rischi legati sia al consumo di alcol che al gioco d’azzardo. Le autorità hanno sottolineato come la prevenzione e la repressione di questi reati rappresentino una priorità, soprattutto in luoghi dove si sono già verificati episodi simili in passato.

