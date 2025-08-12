Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di un arresto e di un ingente sequestro di sostanze stupefacenti il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato ad Arezzo sabato scorso. Un uomo italiano di 39 anni è stato fermato e tratto in arresto per cessione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, dopo essere stato sorpreso durante uno scambio sospetto nei pressi del centro cittadino. L’intervento è stato effettuato nell’ambito di un servizio mirato di prevenzione e repressione del traffico di droga predisposto dalle forze dell’ordine.

Operazione della Squadra Mobile: la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nella giornata di sabato, quando gli agenti della Squadra Mobile hanno intensificato i controlli per contrastare il traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope. Gli investigatori, forti di una pregressa attività info-investigativa, hanno predisposto un servizio di osservazione nelle aree limitrofe al centro di Arezzo, notando la presenza di un’autovettura sospetta.

Alla guida del veicolo si trovava un cittadino italiano, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici legati allo spaccio. Il suo comportamento, giudicato sospetto dagli operatori, ha indotto gli agenti a seguirlo con attenzione.

Lo scambio e il blitz della Polizia

Durante il servizio di osservazione, gli agenti hanno visto l’autovettura sospetta raggiungere uno slargo, dove il conducente si è fermato accanto a un altro veicolo. Qui, il passeggero, in evidente stato di attesa, è stato raggiunto da un altro soggetto a bordo di un’automobile. Attraverso il finestrino, è avvenuto uno scambio di un involucro, che gli operatori hanno ritenuto riconducibile a sostanza stupefacente.

Immediatamente, la Polizia ha deciso di intervenire. Gli agenti hanno fermato e controllato l’acquirente, trovandolo in possesso della dose appena acquistata, che si è rivelata essere cocaina. Per questo motivo, l’uomo è stato sanzionato per uso personale di sostanza stupefacente.

Il controllo e la perquisizione

Contemporaneamente, un altro equipaggio della Squadra Mobile ha seguito il presunto spacciatore fino alla sua abitazione. Qui, gli agenti hanno proceduto all’identificazione e al controllo di polizia. La perquisizione personale, estesa anche al veicolo, ha dato esito positivo: sono state trovate addosso al sospettato tre dosi già confezionate e pronte per la vendita, oltre a un ulteriore quantitativo di sostanza stupefacente nascosto nel vano porta-oggetti dell’auto.

In particolare, sono stati rinvenuti 50 grammi di cocaina e 50 grammi di hashish, insieme a un bilancino di precisione perfettamente funzionante, materiale per il taglio e il confezionamento delle dosi e più di 800 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro dagli operatori della Squadra Mobile.

L’arresto e le misure cautelari

Il sospettato, dopo essere stato fotosegnalato, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo, l’uomo è stato condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari. La misura è stata poi confermata all’esito del giudizio per direttissima.

L’operazione condotta dalla Polizia di Stato rappresenta un ulteriore passo avanti nella lotta al traffico di sostanze stupefacenti ad Arezzo. Il sequestro di cocaina e hashish, insieme all’arresto di un uomo già noto alle forze dell’ordine, testimonia l’efficacia delle strategie di prevenzione e repressione messe in campo dalle autorità. L’attenzione resta alta, con l’obiettivo di garantire la sicurezza dei cittadini e contrastare ogni forma di spaccio e criminalità legata al mondo della droga.

IPA