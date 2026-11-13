Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Oltre 3,404 chilogrammi di cocaina sono stati sequestrati e un uomo è stato arrestato sull’Autostrada del Sole. Il conducente, cittadino albanese regolarmente soggiornante, è stato fermato dalla Polizia stradale ad Arezzo e accusato di trasporto e detenzione illecita di stupefacenti.

Arezzo, il controllo in autostrada

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio è avvenuto nella serata del 10 novembre 2026. Una pattuglia della Sottosezione di Arezzo, impegnata nella vigilanza autostradale, ha notato il giovane fermo con l’auto a un distributore. L’uomo era entrato nei locali per pagare il carburante, ma osservava ripetutamente l’esterno e tardava a ripartire, attirando l’attenzione degli agenti.

I sospetti e la perquisizione

Gli accertamenti nelle banche dati hanno rivelato che la proprietaria del veicolo, domiciliata fuori regione, era sottoposta agli arresti domiciliari per reati legati agli stupefacenti. Raggiunto il conducente per identificarlo, gli operatori hanno notato il suo nervosismo e un forte odore acre nell’abitacolo.

Un controllo visivo ha poi evidenziato un’anomalia nelle plastiche del tunnel centrale, tra i sedili anteriori. L’auto è stata portata negli uffici della Sottosezione, dove la perquisizione ha permesso di smontare un vano artefatto. All’interno erano nascosti tre panetti avvolti con nastro adesivo che riportava il marchio di una nota casa automobilistica.

L’arresto e il sequestro di cocaina

Le analisi svolte con il supporto del Gabinetto regionale di Polizia scientifica per la Toscana di Firenze hanno confermato che si trattava di cocaina purissima, per un peso lordo complessivo di 3,404 chilogrammi. L’uomo è stato arrestato in flagranza per trasporto e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, con l’aggravante dell’ingente quantità. Su disposizione dell’Autorità giudiziaria di Arezzo, è stato condotto nella casa circondariale locale.