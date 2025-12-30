Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguito un arresto ad Arezzo dove un cittadino italiano di 45 anni è stato fermato per traffico di sostanze stupefacenti, dopo che gli agenti hanno scoperto una vera e propria centrale dello spaccio allestita nella sua abitazione. La droga sequestrata avrebbe potuto fruttare fino a sessantamila euro sul mercato.

Le indagini e l’arresto nella vigilia di Natale

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha avuto luogo il giorno della vigilia di Natale. Gli investigatori della Squadra Mobile erano impegnati in un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti. Durante il pattugliamento in abiti civili, gli agenti hanno notato alcuni movimenti sospetti da parte di un soggetto italiano, già noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti in materia di stupefacenti.

Il controllo e la perquisizione domiciliare

Il comportamento nervoso dell’uomo e i suoi precedenti hanno spinto gli operatori a procedere con un controllo. Dopo aver fermato il sospettato, la Squadra Mobile ha deciso di effettuare una perquisizione domiciliare, rispettando tutte le garanzie di legge. L’azione si è rivelata decisiva: all’interno dell’abitazione sono stati rinvenuti diversi tipi di sostanze stupefacenti, confezionate e pronte per la vendita.

Il sequestro della droga e del materiale per il confezionamento

La perquisizione ha permesso di sequestrare 10 involucri in cellophane termosaldati contenenti 68 grammi di cocaina, 3 sacchetti in nylon con altri 156 grammi di cocaina, 5 panetti di hashish per un peso complessivo di mezzo chilogrammo e 2 buste in nylon con 1 kilogrammo di marijuana. Oltre alle sostanze, sono stati trovati bilancini di precisione e altro materiale utilizzato per il taglio e il confezionamento della droga. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro.

Una centrale dello spaccio smantellata

Secondo quanto riferito dalla Polizia, l’abitazione dell’uomo era stata trasformata in una vera e propria centrale dello spaccio, destinata al confezionamento e allo stoccaggio delle sostanze stupefacenti. La droga sequestrata, se immessa sul mercato al dettaglio, avrebbe potuto generare un guadagno stimato tra i cinquanta e i sessantamila euro.

Le conseguenze dell’operazione e la posizione dell’indagato

Informato il Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Arezzo, l’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo gli adempimenti di rito in Questura, il sospettato è stato trasferito presso la casa Circondariale di Arezzo, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per la convalida dell’arresto.

IPA