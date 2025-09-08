Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Quattro Daspo a minorenni e tre uomini ammoniti per violenza domestica nelle recenti attività di prevenzione e contrasto alla criminalità condotte dalla Polizia di Stato nella provincia di Arezzo. I provvedimenti sono stati emessi nella scorsa settimana, dopo che i giovani erano stati identificati e denunciati per una rapina avvenuta nel sottopasso della stazione cittadina.

Le misure adottate dalla Polizia di Stato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’azione di controllo e prevenzione sul territorio di Arezzo e provincia ha portato all’emissione di 4 DACUR (Daspo urbano) nei confronti di quattro minorenni. Questi ultimi erano stati individuati e denunciati all’Autorità Giudiziaria per aver perpetrato una rapina ai danni di una persona nel sottopasso della stazione ferroviaria locale. La misura interdittiva, che vieta ai giovani di accedere alla zona della stazione per un anno, è stata adottata per prevenire ulteriori episodi di criminalità e garantire maggiore sicurezza ai cittadini.

Dettagli sull’episodio di rapina

L’episodio che ha portato all’emissione dei Daspo urbani risale a poche settimane fa, quando i quattro minori sono stati identificati come responsabili di una rapina ai danni di un passante nel sottopasso della stazione di Arezzo. Dopo le indagini, la Polizia di Stato ha proceduto con la denuncia dei giovani all’Autorità Giudiziaria e, successivamente, ha applicato la misura di prevenzione che li terrà lontani dalla zona per dodici mesi. L’intervento rientra in un più ampio piano di controllo del territorio volto a contrastare i fenomeni di microcriminalità nelle aree sensibili della città.

Fogli di via da Sansepolcro e Cortona

Nel corso della stessa settimana, la Polizia di Stato ha emesso anche tre fogli di via, colpendo rispettivamente uno straniero dal comune di Sansepolcro e due cittadini italiani dal comune di Cortona. I destinatari di queste misure di prevenzione risultano già noti alle forze dell’ordine per aver commesso in passato reati contro la persona e il patrimonio. L’obiettivo dei fogli di via è quello di allontanare soggetti ritenuti pericolosi per la sicurezza pubblica e prevenire la reiterazione di atti illeciti nei territori interessati.

Contrasto alla violenza di genere e domestica

Parallelamente all’attività di prevenzione della criminalità comune, la Polizia di Stato ha intensificato il contrasto alla violenza di genere e domestica. Sono stati infatti adottati tre ammonimenti ex art. 3 D.L. 93/2013 nei confronti di tre uomini che si sono resi protagonisti di comportamenti violenti e minacciosi in ambito familiare. Questi provvedimenti rappresentano uno strumento fondamentale per intervenire tempestivamente in situazioni di rischio e tutelare le vittime di maltrattamenti e aggressioni domestiche.

