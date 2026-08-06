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Un arresto ad Arezzo: ordine di carcerazione nei confronti di un cittadino pakistano che, privo di documenti e già destinatario di una condanna per reati contro il patrimonio, è stato individuato durante un controllo nei pressi dei Giardini dei Porcinai e successivamente trasferito presso la Casa Circondariale per l’espiazione della pena.

Controllo di polizia nei pressi dei Giardini dei Porcinai

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nella giornata odierna nell’ambito delle attività di prevenzione e controllo del territorio. Gli agenti della squadra Volanti di Arezzo hanno effettuato un controllo d’iniziativa nei pressi dei Giardini dei Porcinai, area spesso oggetto di monitoraggio per garantire la sicurezza pubblica.

L’identificazione e l’atteggiamento sospetto

Durante il servizio, i poliziotti hanno fermato un cittadino pakistano che si trovava senza documenti di riconoscimento. Fin dai primi momenti, l’uomo ha mostrato un comportamento nervoso e insofferente nei confronti degli operatori, insospettendo ulteriormente gli agenti impegnati nell’attività di controllo.

Accertamenti in Questura e scoperta dell’alias

Il soggetto è stato quindi accompagnato presso gli uffici della Questura di Arezzo per ulteriori verifiche. Qui è stato sottoposto a fotosegnalamento, una procedura che ha permesso di risalire alla sua reale identità. Gli accertamenti hanno rivelato che l’uomo era già noto alle forze dell’ordine e risultava destinatario di un ordine di carcerazione, emesso per l’esecuzione di una pena detentiva di 3 mesi in relazione a reati contro il patrimonio.

Traduzione in carcere e denuncia per violazione delle norme sull’immigrazione

Una volta accertata la sua posizione, il cittadino pakistano è stato tradotto presso la locale Casa Circondariale di Arezzo per l’espiazione della pena. Oltre all’arresto, l’uomo è stato anche denunciato in stato di libertà per la violazione delle norme previste dal Testo Unico sull’Immigrazione (T.U.I.), in quanto trovato sprovvisto di documenti regolari.

IPA