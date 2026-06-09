Arezzo, il neo sindaco Marcello Comanducci accolto in Comune al grido di "Chi non salta comunista è"
Il nuovo primo cittadino, sostenuto dal centrodestra, si è recato a piedi dal comitato elettorale a Palazzo Cavallo accompagnato dai suoi sostenitori
Il neo sindaco di Arezzo, Marcello Comanducci, si è recato a piedi dal proprio comitato elettorale a Palazzo Cavallo, sede del Comune, accompagnato e acclamato da una folla di sostenitori. Proprio al suo arrivo davanti al palazzo comunale, alcuni dei presenti hanno iniziato a intonare ripetutamente il coro “Chi non salta comunista è”. Al ballottaggio, Comanducci ha battuto con il 55,75% delle preferenze l’avversario di centrosinistra Vincenzo Ceccarelli, che si è fermato al 44,25%.