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Arezzo, il neo sindaco Marcello Comanducci accolto in Comune al grido di "Chi non salta comunista è"

Il nuovo primo cittadino, sostenuto dal centrodestra, si è recato a piedi dal comitato elettorale a Palazzo Cavallo accompagnato dai suoi sostenitori

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Il neo sindaco di Arezzo, Marcello Comanducci, si è recato a piedi dal proprio comitato elettorale a Palazzo Cavallo, sede del Comune, accompagnato e acclamato da una folla di sostenitori. Proprio al suo arrivo davanti al palazzo comunale, alcuni dei presenti hanno iniziato a intonare ripetutamente il coro “Chi non salta comunista è”. Al ballottaggio, Comanducci ha battuto con il 55,75% delle preferenze l’avversario di centrosinistra Vincenzo Ceccarelli, che si è fermato al 44,25%.

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