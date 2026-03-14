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Un arresto ad Arezzo, dove un uomo di origini nigeriane è stato fermato nei pressi del parco Pionta, dopo essere stato trovato in possesso di ovuli contenenti cocaina ed eroina, oltre a denaro contante, nell’ambito delle attività di contrasto allo spaccio di droga.

Operazione della Polizia di Stato: i dettagli dell’arresto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto nella tarda mattinata di tre giorni fa, durante un servizio di controllo nei pressi del parco del “Pionta”. Gli agenti della Volante hanno notato un uomo che, alla vista della pattuglia, ha cambiato improvvisamente direzione tentando di nascondersi tra la vegetazione.

L’inseguimento e il fermo

Gli operatori hanno quindi deciso di seguire il sospetto, riuscendo a intercettarlo rapidamente presso un altro varco di ingresso del parco. Fin dal primo contatto, l’uomo – un trentenne straniero di origini nigeriane – ha mostrato un evidente nervosismo e ha risposto in modo confuso alle domande degli agenti. Gli investigatori hanno subito notato che il soggetto aveva in bocca del materiale plastico blu, che gli impediva di parlare chiaramente.

Il sequestro della droga e dei contanti

Il materiale nascosto si è rivelato essere 10 involucri termosaldati contenenti cocaina ed eroina, per un peso complessivo di 10 grammi. Le sostanze erano già confezionate e pronte per la vendita. Nel corso della perquisizione personale, gli agenti hanno inoltre rinvenuto 54 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Precedenti e provvedimenti

L’uomo arrestato risultava già gravato da due recenti arresti per episodi analoghi. Dopo il fermo, è stato condotto presso il carcere di Arezzo, come disposto dal magistrato di turno, con l’accusa di possesso di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

IPA