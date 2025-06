Arezzo, papà entra negli spogliatoi e pesta un arbitro 18enne: pugni, morsi e colpi di sedia

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un episodio di violenza ha scosso il mondo del calcio giovanile ad Arezzo, dove un padre di un giovane calciatore è stato colpito da un Daspo di quattro anni. L’uomo, al termine di una partita under12, ha aggredito un arbitro 18enne, scatenando l’intervento delle autorità. L’aggressione è avvenuta domenica 8 giugno presso lo stadio comunale di Arezzo, durante un incontro tra la squadra locale e la Vis Pesaro.

Dettagli dell’aggressione

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il provvedimento è stato emesso nei confronti di un uomo quarantacinquenne che, al termine dell’incontro di calcio, si è introdotto negli spogliatoi dove si trovava il direttore di gara. Lì, l’uomo ha colpito l’arbitro con pugni, mordendogli una spalla e infierendo ulteriormente con una sedia. Questo gesto di aggressione ha suscitato sconcerto e indignazione.

La risposta delle autorità

Per il gesto violento e antisportivo, c’è stata una risposta immediata da parte del Questore di Arezzo, la dottoressa Maria Luisa Di Lorenzo. Basandosi sull’istruttoria della Divisione Anticrimine, è stato disposto che all’autore di queste condotte sia vietato l’accesso, per quattro anni, su tutto il territorio nazionale ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive di calcio. Questo include partite di Coppa Italia, coppe internazionali, campionati e amichevoli, sia professionistici che dilettantistici, regolarmente iscritte alla FIGC.

Estensione del divieto

Il divieto si estende anche a tutte le competizioni ufficiali e amichevoli delle rappresentative nazionali, anche se disputate sul territorio degli altri stati appartenenti all’Unione Europea. Sono incluse anche le partite disputate dalle squadre italiane negli altri stati membri dell’Unione Europea. Questa misura di prevenzione è stata adottata per garantire la sicurezza e l’integrità delle manifestazioni sportive.

Restrizioni aggiuntive

Con la misura di prevenzione adottata, all’uomo sarà altresì interdetto l’accesso e lo stazionamento in un’area compresa in 500 metri di distanza dai luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle medesime manifestazioni. Questo divieto sarà in vigore a partire da tre ore prima dell’evento e sino a tre ore dopo la sua conclusione.

Conseguenze legali

L’eventuale violazione del divieto sarà punita con la pena della reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10mila a 40mila euro. Questa severa sanzione mira a dissuadere comportamenti violenti e a proteggere l’ambiente sportivo da episodi di aggressione.

IPA