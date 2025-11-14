Arezzo, preso spacciatore in centro città: cosa gli hanno trovato addosso gli agenti Un cittadino camerunense è stato arrestato per spaccio di droga durante i controlli straordinari della Polizia nel centro di Arezzo.

L’operazione straordinaria di controllo del territorio condotta ieri dalla Polizia di Stato nel centro di Arezzo ha portato all’arresto di un uomo per spaccio di droga. L’intervento, che ha visto impegnati equipaggi sia in borghese che in divisa, è stato realizzato con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine proveniente da Firenze, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza nelle vie e nelle piazze cittadine.

Controlli a tappeto nel centro cittadino

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nella giornata di giovedì 13 novembre sono stati effettuati controlli capillari nelle principali aree del centro di Arezzo. Il servizio ha coinvolto numerosi agenti, sia in abiti civili che in uniforme, che hanno operato in sinergia con il personale specializzato giunto da Firenze per l’occasione. L’azione ha permesso di sottoporre a verifica 75 persone, di cui 27 sono risultate avere precedenti di polizia o condanne penali, oltre a 32 veicoli controllati.

La fuga e l’arresto nei giardini di Campo di Marte

Durante i controlli nella zona dei giardini di Campo di Marte, un cittadino camerunense, alla vista delle auto della Polizia, ha tentato di allontanarsi rapidamente, abbandonando un sacchetto di nailon. Il comportamento sospetto ha immediatamente attirato l’attenzione degli agenti, guidati dal Capo della Squadra Mobile, dottor Comito. Ne è scaturito un inseguimento a piedi lungo le strade del quartiere Saione, che si è concluso dopo alcune centinaia di metri con il fermo dell’uomo.

Il materiale sequestrato e la perquisizione domiciliare

Una volta bloccato, il cittadino camerunense è stato trovato in possesso di 650 euro in banconote di piccolo taglio e di un bastone contenente una grossa lama. Gli operatori hanno inoltre recuperato il sacchetto abbandonato durante la fuga, al cui interno sono state rinvenute 10 dosi di cocaina già confezionate e un pezzo di hashish dal peso di 16 grammi. La successiva perquisizione presso il domicilio della persona fermata ha portato alla scoperta di ulteriori 40 grammi di hashish, due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle singole dosi.

L’arresto per spaccio di droga

Al termine delle verifiche, lo straniero, regolarmente residente in Italia, è stato arrestato con l’accusa di spaccio di droga. L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto ai reati legati agli stupefacenti, che la Polizia di Stato sta intensificando ad Arezzo e nel territorio cittadino.

IPA