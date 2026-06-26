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Furto di profumi e rapina impropria sono le accuse rivolte a un cittadino italiano, arrestato nel pomeriggio del 24 giugno 2026 ad Arezzo, dopo essere stato bloccato da un passante di origini nigeriane nei pressi del negozio Zara in Corso Italia. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti contro il patrimonio e la persona, è stato fermato dalla Polizia di Stato e sottoposto a misura cautelare.

La ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato intorno alle 14:15 del 24 giugno 2026. Una chiamata d’emergenza al 112 ha segnalato un furto appena avvenuto all’interno del negozio Zara, situato in Corso Italia civico 268 ad Arezzo. Un uomo, cittadino italiano, aveva sottratto 4 profumi per un valore complessivo di 112,80 euro ed era uscito dal negozio.

L’intervento del passante e la fuga

Il furto non è passato inosservato: un passante di origini nigeriane, accortosi di quanto stava accadendo, ha tentato di bloccare il responsabile nei pressi dell’esercizio commerciale. L’uomo, però, ha reagito con violenza: alla vista degli agenti della Polizia di Stato, sopraggiunti pochi minuti dopo, ha gettato la refurtiva a terra e, nel tentativo di fuggire, ha spintonato e colpito con forza il cittadino nigeriano che aveva cercato di fermarlo.

L’inseguimento e l’arresto

La fuga è proseguita in direzione di Piazza Risorgimento, ma il personale della Volante ha inseguito il sospettato, riuscendo a bloccarlo in via Fra Guittone. L’uomo è stato quindi condotto presso gli uffici della Questura di Arezzo per la redazione degli atti di rito.

I precedenti e le misure cautelari

Dai successivi accertamenti è emerso che il fermato era già gravato da diversi precedenti per reati contro il patrimonio e contro la persona. Inoltre, risultava sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento alla moglie e ai figli, con applicazione del braccialetto elettronico “Antistalking”.

L’accusa e le decisioni del giudice

L’uomo è stato tratto in arresto con l’accusa di rapina impropria e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Arezzo, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura, in attesa del giudizio direttissimo. All’udienza del 25.06.2026, il giudice ha applicato nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Arezzo.

IPA