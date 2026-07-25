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Roghi tossici e gestione non autorizzata di rifiuti sono le accuse mosse a un uomo di 46 anni di Vittoria, deferito dai Carabinieri dopo un blitz all’alba nella contrada Alcerito, nel territorio di Ragusa. L’operazione, condotta con il supporto aereo del 12° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Catania, ha portato al sequestro di un’area agricola di circa 700 metri quadrati, trasformata in sito di stoccaggio e smaltimento illecito di rifiuti speciali.

Operazione dei Carabinieri contro le “fumarole”

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’attività di contrasto ai reati ambientali nel territorio di Ragusa non si è mai fermata. L’obiettivo principale delle forze dell’ordine resta la repressione delle cosiddette “fumarole”, fenomeno che durante la stagione estiva mette a rischio la salute pubblica e crea notevoli disagi ai residenti delle aree coinvolte. In quest’ottica, i Carabinieri hanno intensificato i controlli, riuscendo già nelle scorse settimane a individuare diversi siti di stoccaggio e smaltimento illecito di rifiuti speciali, con il conseguente deferimento dei presunti responsabili e il sequestro di ampie porzioni di terreno agricolo.

Il blitz all’alba in contrada Alcerito

L’ultima operazione, finalizzata alla tutela dell’ambiente e della salute pubblica, ha visto protagonisti i militari della Stazione dei Carabinieri di Scoglitti, supportati dall’alto dal 12° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Catania. Il blitz è scattato alle prime luci dell’alba nella contrada Alcerito, una zona già nota per episodi simili. Grazie alla sorveglianza aerea, è stato possibile individuare rapidamente un’area di circa 700 metri quadrati, adibita a sito di stoccaggio di rifiuti a cielo aperto e interessata da roghi tossici in corso.

Rifiuti speciali e plastica agricola in fiamme

All’interno dell’area sequestrata, i Carabinieri hanno trovato grandi cumuli di rifiuti speciali, in particolare scarti vegetali provenienti dalla lavorazione serricola e, soprattutto, plastica agricola dismessa. Questi materiali erano in fase di combustione, sprigionando fumi tossici che hanno reso l’aria irrespirabile e rappresentato un grave pericolo per la salute pubblica. I militari sono intervenuti tempestivamente per mettere in sicurezza la zona colpita dalle fiamme, procedendo subito dopo al sequestro preventivo dell’area.

Il deferimento del proprietario terriero

Al termine dell’operazione, il proprietario del terreno, un uomo di 46 anni residente a Vittoria, è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Ragusa. L’uomo dovrà rispondere delle accuse di gestione non autorizzata di rifiuti e combustione illecita. La sua posizione e le eventuali responsabilità saranno valutate nel corso del procedimento penale, come previsto dalla legge.

Un fenomeno che non si arresta

L’azione dei Carabinieri si inserisce in un più ampio piano di contrasto ai reati ambientali che, soprattutto durante l’estate, si intensificano nelle campagne del ragusano. Le “fumarole”, ovvero i roghi illeciti di rifiuti agricoli e plastica, rappresentano una minaccia costante per l’ambiente e la salute dei cittadini. Le forze dell’ordine, grazie anche all’utilizzo di mezzi aerei, continuano a monitorare il territorio per prevenire e reprimere questi fenomeni, assicurando alla giustizia i responsabili e restituendo sicurezza alle comunità locali.

IPA